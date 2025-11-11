השיר החדש של הזמר יושי מדבר על ההתמודדות שלו כיוצר אבל גם גורם לנו לחשוב על זה שכולנו מתמודדים עם משברים שאפשר להתגבר עליהם, ואחרי הסערה הגדולה גם "אפשר לנשום". האזינו

אחרי שנתיים של מלחמה ודאגה אינסופית לחיילים, משרתי המילואים והחטופים אפשר לחזור לנשום – בתזמון הזה בדיוק יוצא השיר החדש של הזמר יושי, שנקרא "אפשר לנשום".

השיר "אפשר לנשום" מתאר את הלך הרוח הנוכחי של יושי, ושל הרבה אנשים בישראל. כל מה שיבוא, נתמודד איתו, נחבק אותו. ואולי ככה נוכל לחזור לנשום אחרי כל הלילות הלבנים שעברו עלינו. השיר נכתב במהלך המלחמה, עוד לפני חזרת החטופים, אך כעת – כשהמילים נשמעות מחדש – הן מקבלות משמעות נוספת ומרגשת במיוחד.​

יושי משתף: "איך חוזרים לנשום? מבחינתי התשובה קשורה למסע שלי כאן בשנתיים האחרונות. כל ההתנדבויות, המפגשים עם כל קצוות החברה הישראלית, ברגעים הכי קשים. מכאן השורה: 'אנשים שפגשתי מזכירים לי את האור בתהום'. בזכותם אפשר לנשום".

במקביל ליציאת הסינגל, ולקראת צאת האלבום, יושי פותח סיבוב הופעות חורף שבו יבוצעו כל הלהיטים המוכרים לצד שירי האלבום החדש. הזמר יופיע במועדון הגריי ת״א ב-25.12, ב- צוללת צהובה בירושלים 8.1, בטרקלין בפרדס חנה ב-21.1, ב-זאפה הרצליה ב-25.2 וב-תחנת רוח בטבעון ב-5.3.