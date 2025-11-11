לפחות 10 הרוגים בפיצוץ ברכב בניו דלהי ו-12 הרוגים נוספים בפיגוע התאבדות בפקיסטן. שתי המעצמות הגרעיניות מכריזות על כוננות גבוהה, והעולם חושש מהסלמה אזורית.

אחרי שפיצוץ קטלני התרחש אמש במרכז ניו דלהי, והביא למותם של אנשים רבים בהודו, פיגוע דומה התרחש בפקיסטן השכנה. העולם עוצר את נשימתו, בציפייה להסלמה בין שתי האומות הגרעיניות.

רכב התפוצץ אמש סמוך לכניסה לתחנת המטרו באזור המצודה האדומה, אתר תיירות שבמרכז הבירה ניו דלהי. הפיצוץ גרם לשריפה שפגעה בכלי רכב סמוכים, ולפחות עשרים בני אדם נפצעו, ועשרה נהרגו.

המשטרה המקומית חוקרת את האירוע כמעשה טרור והודיעה כי בידיה "ראיות קונקרטיות" למעורבים במקרה.

שעות ספורות לאחר מכן, הבוקר (שלישי), אירע פיצוץ התאבדותי בעיר הבירה הפקיסטנית איסלאמאבאד. מחבל מתאבד פוצץ עצמו סמוך לרכב משטרה מחוץ לבית המשפט המחוזי בעיר.

בדרך להסלמה? הפיגוע בהודו מאיים להצית מלחמה עם פקיסטן

הממשלה הפקיסטנית הכריזה על “מצב חירום ביטחוני” והורתה להעלות את הכוננות בכל הערים הגדולות. במקביל, בהודו הוחלט על תגבור כוחות הביטחון סביב מתקנים רגישים ואתרים היסטוריים.

כאשר בנוסף לכך, שתי המדינות הקפיצו את חיל האוויר לכוננות הגבוהה ביותר. מעבר לכך, פקיסטן מתגברת כוחות בגבול עם הודו ואפגניסטן.