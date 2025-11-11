כוחות צה"ל תקפו וחיסלו מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום רצועת עזה, והתקרב ללוחמים "באופן שהיווה עליהם איום מיידי". זהו המחבל השלישי שמחוסל ביומיים האחרונים בעקבות הפרה של הפסקת האש

הפרות הפסקת האש נמשכות: בצה"ל אישרו כי מחבל זוהה מוקדם יותר היום (שלישי) כשהוא חוצה את הקו הצהוב ומתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות בשטח תקפו וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

זו הפעם השנייה ביומיים האחרונים שבה דווח על מחבלי חמאס חוצים את הקו הצהוב ומנסים לתקוף את לוחמי צה"ל. רק אתמול דווח על אירוע נוסף בדרום הרצועה, כששני מחבלים הותקפו וחוסלו אחרי שחצו את הקו הצהוב. כמו כן, בשבת האחרונה דווח על שני אירועים דומים, אחד בצפון רצועת עזה והשני בדרום הרצועה. בשני המקרים זוהו מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי, כש-2 מתוך 3 המחבלים חוסלו מירי הצבא שנועד להסיר את האיום.