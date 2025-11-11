שופטי בג"צ העלו תמיהות על היועמ"שית שנמצאת בניגוד עניינים וממנה את המחליף שלה בחקירת הפצ"רית. "יש לה אינטרס לכאורה, מי ימונה, כי זה ישפיע עליה". גם לוין חטף ביקורת

בג"צ חקירת הפצ"רית נדון היום בבית המשפט העליון. שלושת השופטים, וילנר, שטיין וכנפי-שטיינץ, שמעו במשך כמה שעות את נציגי העותרים ואז חזרו כדי להציע פשרה.

אחרי דיון ארוך, אליו התפרצה ח"כ טלי גוטליב, כדרכה, נזפה השופטת וילנר בשני הצדדים, גם במדינה על כך שליועמ"שית יש ניגוד עניינים בפרשה וגם את נציגי השר לוין שמנסה להשתלט על החקירה.

בחזרה מההפסקה אמרה וילנר: "יש פה פרשה ציבורית דרמטית. לכל אחד מהצדדים יש קשיים משפטיים אבל נגיד שלשר יש קושי במינוי עצמו וגם בהתערבות לכאורה של בחקירה פלילית מתנהלת.

את עמדת היועמ"שית, להעביר את האחריות לידי פרקליט המדינה, היא ביטלה לחלוטין: "יש קושי שהיועצת תמנה את מי שיחליף אותה, כי ניגוד העניינים טבוע בה ויש לה אינטרס לכאורה, מי ימונה, כי זה ישפיע עליה".

וילנר הציעה כמה מתווים הראשון הוא מינוי שופט מחוזי או שופט עליון בדימוס שיפקח על החקירה. השנייה היא העברת הסמכויות לחקירת רשות התחרות, שאינה כפופה למשרד המשפטים.

"יש כמה אפשרויות, זו העת להגיע להסדר מוסכם ולא להכרעה. אנחנו מתחננים מבחינה ציבורית שתגיעו להסכמות. תדונו עד שיצא עשן לבן".