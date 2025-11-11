חבר פרלמנט שמרני באיראן טוען כי הבצורת היא עונש מאללה על חוסר הצניעות, בעוד הנשיא פזשקיאן מזהיר מפני קריסת מערכות המים ומדבר על סכנת פינוי טהראן אם הגשמים לא ישובו

משבר המים החריף באיראן ממשיך להצית עימותים פוליטיים ודתיים. במהלך דיון בפרלמנט האיראני, קשר חבר המג'לס קאמראן גזנפרי בין הבצורת הפוקדת את המדינה לבין "חטאי הנשיא" ומדיניותו ה"ליברלית". לדבריו, "השמיים היבשים הם עונש על חוסר הצניעות של אישה שהשיבה את שיערה לרוח".

גזנפרי אמר בנאומו: "הצניעות והטהרה מתחילות במבט של הגבר והאישה, ואחר כך אולי בלבוש או לא. אני ואתה עם חינוך לקוי מעוררים את עצמנו מכל דבר. אל תכניסו כל כך הרבה את התגובות האלה של התעוררות למרחב שבין שני אנשים ולקשר החברתי שלהם."

בתוך כך, השלטונות באיראן החלו להפעיל משטר מים קפדני בטהראן. במהלך ביקור בעיר סננדג' שבמערב איראן, הזהיר פזשקיאן כי המדינה ניצבת בפני "שילוב מסוכן של משברים כלכליים, סביבתיים וחברתיים", והדגיש כי מדובר באחד המשברים הקשים בתולדות משטר האייתולות.

הנשיא הוסיף: "אם לא יירד גשם, ניאלץ להתחיל בהגבלות מים בטהראן כבר בחודש הבא. אם הבצורת תימשך – המאגרים יתרוקנו, ולא תהיה לנו ברירה אלא לפנות את העיר".