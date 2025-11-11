הוועדה לביטחון לאומי קיימה היום דיון במצוקת תושבי רחוב עזה בירושלים בעקבות ההפגנות הרבות ברחוב. התושבים: סבלנו מאלימות פיזית ממש. המשטרה: נאכוף את חוק הרעש, מי שיפר יעוכב

הוועדה לביטחון לאומי קיימה היום (ג') דיון במצוקת תושבי רחוב עזה בירושלים לבקשת ח"כ קטי קטרין שטרית.

בבקשה נטען כי בעקבות מצוקתם הגוברת של תושבי רחוב עזה בשכונת רחביה בירושלים, הנובעת מההפגנות, החסימות וההגבלות התנועתיות המוטלות על האזור בתקופה האחרונה, ועל אף ההבנה לצרכים הדמוקרטיים, נראה כי האיזון בין הזכות להפגין לחיי שגרה בסיסיים, הזכות לתנועה וביטחון של אזרחים ישראלים נפגע בצורה קשה.

"הגיעו פניות רבות ללשכתי המצביעות על מציאות בלתי נסבלת: תושבים מתקשים להגיע לבתיהם, לעבודה ולבתי הספר. שירותים חיוניים אינם נגישים, ורבים מהם מתארים תחושת חנק וחוסר ביטחון יומיומי".

נזכיר כי ברחוב הזה מצוי ביתו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו, ובשנים האחרונות מחאות שונות הפך ליעד להפגנות השכם והערב.

יו"ר הוועדה, ח"כ צביקה פוגל, אמר כי יש למצוא את האיזון בין הרצון לאפשר להפגנה להתקיים לבין הרצון לאפשר לתושבים לחיות חיים נורמליים. מערכות אכיפה מחויבות לאפשר להתקיים. תושבי שכונת עזה בשל העובדה שראש הממשלה חי בה, לא צריכים להרגיש שהם חיים תחת מצור".

תושבי הרחוב סיפרו לוועדה על הסבל לטענתם שהם חווים בשנים האחרונות. מיכל, תושבת השכונה, סיפרה כי לפני ראש השנה סגרו את הכביש לשמונה ימים. "לא ידענו אם אפשר להזמין, גז, סולר, מזון, כי לא יכולים להגיע אלינו. אין אוטובוסים באופן סדיר. באמצע הלילה מפגינים נכנסים לחצר שלנו, זה מפחיד". אהוד, ציין כי הרגיש ייאוש ואף שקל לעזוב את העיר: "אני בעד זכות ההפגנה אבל אני נגד זכות האלימות. סבלנו מאלימות פיזית ממש כאשר ביקשנו לצאת מהחצר. זאת תחושה קשה".

סגן ראש עיריית ירושלים, אדיר שורץ, טען כי מדובר ברחוב ראשי ואין לו אלטרנטיבה. "פגיעה באוטובוסים היא פגיעה במאות נוסעים ביום. הרחוב לא נחסם לשעה-שעתיים להפגנה אלא לימים שלמים. בין חודש דצמבר 2024 לפברואר השנה הרחוב נחסם בסך כולל של 10 ימים ל-14 ימים בחודש, כאשר כל חסימה ממוצעת היא של 22 שעות.

תנ"צ שלומי בכר, מפקד מרחב ציון במשטרה אמר כי ברחוב אין מקום ייעודי למיקום קבוע של הפגנות ומחאות. "כל פעם אנו נדרשים מול קבוצת מפגינים כזו או אחרת למצוא מקום שיעמוד במבחנים של גם מחאה אפקטיבית וגם מניעת שיבוש שגרת החיים ברחוב". הוא הוסיף שיש מחסומים באופן קבוע כי בית ראש הממשלה הוגדר כמעון הרשמי עד שהבית בבלפור יחזור לשימוש מלא: "אנחנו נערכים להגן עליו בשיתוף פעולה עם השב"כ כדי שמפגינים לא יוכלו להגיע לפאתי הבית ולממש את המחאה שלהם. אנו לא יכולים לאפשר זאת מטעמי ביטחון".

בנוסף, התייחס תנ"צ בכר לפתרון אפשרי: "יהיה מתווה שיאפשר מחאה שלוש פעמים בשבוע בשעות תחומות. נאכוף את חוק הרעש. מי שיפר יעוכב. בנוסף נתקין אמצעים כתחליף למחסומים".