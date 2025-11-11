11 שנה אחרי שנחטף, ושעות ספורות אחרי שהוחזרה גופתו של הדר גולדין, כוח של הנח"ל פוצץ ברפיח את המנהרה ממנה נחטף בשנת 2014

יותר מ-11 שנה אחרי חטיפתו, ושעות ספורות לאחר החזרת גופתו, צה"ל השמיד את פיר המנהרה ממנה נחטף הדר גולדין הי"ד.

צוות הקרב של חטיבת הנח״ל השמידו את הפיר ממנו הוא נחטף ביום שישי האחרון של מבצע צוק איתן.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . השמדת פיר המנהרה ממנה נחטף הדר גולדין (דובר צה"ל)

הדר נחטף לרפיח בזמן הפסקת האש

נזכיר כי סגן הדר גולדין נהרג בקרב במה שכונה "יום שישי השחור" ביום האחרון של מבצע צוק איתן באוגוסט 2014. הקרב פרץ כשעה לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת אש הומניטרית בת 72 שעות (08:00), שאושרה על ידי ישראל וחמאס ביוזמת מזכ"ל האו"ם ומזכיר המדינה האמריקאי.

חמאס הפר את הפסקת האש זמן קצר לאחר כניסתה לתוקף, בשיגור רקטות ופצצות מרגמה לעבר יישובי העוטף. כוח של סיירת גבעתי המשיך בפעילות מבצעית יזומה לאיתור ונטרול מנהרות באזור רפיח. פעילות זו התקיימה בגזרה שעל פי תחקירים מאוחרים לא כובשה במלואה לפני הפסקת האש. בשעה 09:05, חוליית מחבלים שיצאה מתוך מנהרת לחימה הפתיעה ותקפה את הכוח.

בהיתקלות הקצרה והקטלנית נהרגו מפקד הפלס"ר רס"ן בניה שראל, סמ"ר ליאל גדעוני וסגן הדר גולדין. מיד לאחר הפגיעה, המחבלים חטפו את גופתו של סגן גולדין לתוך פיר המנהרה ונמלטו, בניסיון לחטוף שבוי חי או חלל.

עיטור המופת לאיתן פונד

בעקבות הערכה ראשונית שגולדין נחטף בעודו חי, הופעל כחצי שעה לאחר ההיתקלות נוהל חניבעל, שנועד לסכל את החטיפה באמצעות שיבוש דרכי המילוט של החוטפים. צה"ל הגיב בהפצצה ארטילרית ואווירית כבדה על מרחב רפיח במטרה לעצור את החוטפים, במהלכה נורו כ-2,000 טילים, פצצות ופגזים לעבר המרחב.

סגן מפקד הפלס"ר, סגן איתן פונד וסג"ם מתן חורש הובילו מרדף לתוך המנהרה. במהלך המרדף ולאחר מכן בסריקות נוספות, אותרו פריטים שאפשרו בהמשך לקבוע את מותו של סגן גולדין. על תפקודו ואומץ ליבו הוענק לסגן פונד עיטור המופת. כ-38 שעות לאחר הקרב, על סמך הממצאים שאותרו, קבע הרב הצבאי הראשי את מותו של הדר גולדין ז"ל, אך גופתו נותרה חטופה בידי חמאס.

במשך 11 שנה הייתה הגופה בידי חמאס, היא הוחזקה במנהרה ברפיח, צה"ל חיפש במנהרה את הגופה אך לא מצא. בשבוע האחרון איפשרה ישראל למחבלי חמאס להגיע למנהרה ואלה מצאו את הגופה והחזירו אותה לידי ישראל.

כעת, אחרי שנמצאה הגופה, פוצצה כאמור המנהרה.