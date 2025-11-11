דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, שנודע כ"כוכב רשת" בעולם הערבי – פורש מצה״ל אחרי כ-20 שנה בתפקיד. הוא התפרסם במיוחד במהלך מלחמת חרבות ברזל

מכה להסברה הישראלית בעולם הערבי: דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי – פורש מצה״ל אחרי כ-20 שנה בתפקיד.

אדרעי, שהחל את דרכו בצה"ל ביחידת 8200 באמ"ן, מכהן בתפקידו הנוכחי מאז שנת 2005, והתפרסם במיוחד במהלך מלחמת חרבות ברזל, גם בקרב הישראלים אבל בעיקר בקרב העולם הערבי, בעקבות הודעות הפינוי הרבות שהוציא לאוכלוסיות באזורים בהם צה"ל תקף.

גם בעיני ערביי ישראל ויו"ש הוא דמות מוכרת, והוא אף נצפה מספר פעמים יורד אל השטח ומדבר ומצטלם איתם. אדרעי אף חתום על מספר לא מועט של יוזמות משלו ליצור קשר עם האומות הערביות לא דרך מנהיגיהם או התקשורת שלהם, אלא דרך הרשתות והפלאיירים שצה"ל פיזר באזורם.

אדרעי שהבין את כוחן של הרשתות החברתיות השתמש בהן כדי להגיב, לתקוף ואפילו ללעוג ולהטריל לראשי הטרוריסטים בהם נסראללה, סינוואר ואפילו חמינאי. לשיא השיאים הגיע בהודעות הפינוי שהוציא על ביירות וטהרן, במהלך מבצעי 'חיצי הצפון' ו'עם כלביא', מעל הראש של התקשורת הממוסדת הערבית.

בעקבות הפרסום שלו, הוא נהפך לסוג של סמל של ישראל בעיני העולם הערבי, וזכה לחיקויים, קריקטורות, סרטוני טיקטוק וראיונות רבים.

אדרעי קיבל איומים על חייו, לאחר מלחמת לבנון השנייה ולאחר מבצע עופרת יצוקה, ובתקופות מסוימות הוצמדה לו אבטחה אישית. המחבל בפיגוע ברעננה הואשם גם בחשד לניסיון לרצוח את אדרעי, ניסיון שלא צלח.

בתקופה הקרובה הוא צפוי לסכם עם דובר צה״ל תא״ל אפי דפרין, על מועד פרישתו וכן עתיד להיבחר לו מחליף.