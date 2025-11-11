עיתון "הארץ" תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר על כך ש-96 מעבירות ההסתה נפתחו נגד ערבים. בן גביר דווקא מתגאה: "היום יש אפס סובלנות למי שמזדהה עם טרור"

עיתון "הארץ" תקף בכתבה אתמול (שני) את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות נתונים רשמיים של משטרת ישראל, שלפיהם 96% מתיקי ההסתה שנפתחו מאז כניסתו לתפקיד – נפתחו נגד אזרחים ערבים, ורק 4% נגד אזרחים יהודים.

הנתונים, שנמסרו בתגובה לבקשת חופש מידע של האגודה לזכויות האזרח, חושפים את עומק השינוי שמוביל השר בן גביר במדיניות האכיפה נגד הסתה ותמיכה בטרור.

על פי הנתונים, מאז סוף דצמבר 2022 נפתחו 710 תיקי חקירה לפי חוק המאבק בטרור, האוסר על הזדהות עם ארגוני טרור, פרסום דברי שבח למחבלים או הנפת דגליהם. לפי לשון החוק: "העושה מעשה של הזדהות עם ארגון טרור, לרבות בדרך של פרסום דברי שבח, תמיכה או אהדה, הנפת דגל, הצגה או פרסום של סמל – דינו מאסר שלוש שנים". לשם השוואה – בשנת 2022 כולה נפתחו רק 35 תיקים.

לפי הכתבה ב"הארץ", בימים אלה פועל בן גביר להעביר מהפרקליטות לקצין משטרה בדרגת תת־ניצב את ההחלטה על פתיחת חקירה בחשד להסתה, דבר שעשוי להקל על התהליך.

השר בן גביר הגיב לדברים ואמר: "בעבר התעלמו מהסתה נגד מדינת ישראל ונגד חיילי צה״ל. אני שיניתי את המדיניות – והיום יש אפס סובלנות למי שמזדהה עם טרור. מי שמניף דגל אויב, או משבח רוצחים – ייעצר וייחקר. אנחנו נמשיך להילחם בהסתה בדיוק כפי שאנחנו נלחמים בטרור."