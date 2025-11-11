תאונת דרכים בירושלים: נהג רכב התנגש בעוצמה בקיר מנהרת יפה נוף. שבכביש 16 בבירה, בסמוך למחלף בייט. כתוצאה מכך הנהג נפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק במצב קשה תוך כדי החייאה.
מהמשטרה נמסר כי היא פתחה בחקירת התאונה. בעקבותיה נרשמים עומסי תנועה כבדים באיזור.
פראמדיק 'צוות הצלה' זוהר ממן וחובשי רפואת חירום צביקי שלזינגר ויוסי מרציאנו תארו מהשטח: "כשהגענו למקום ראינו נהג רכב פרטי, גבר כבן 60, מוטל בתוך רכב עם פגיעות פח קשות מאוד, מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, לאחר שככה"נ התנגש בקיר המנהרה במהלך הנהיגה.
יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות הכוללות עיסוי לב, הנשמות ומתן תרופות מצילות חיים. והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה, להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים".
מהמשטרה נמסר :"משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות תאונת דרכים עצמית קשה בכביש 16, במהלכה פגע רכב בקיר סמוך למחלף בייט. כתוצאה מהתאונה נפגע באורח קשה מאוד נהג בשנות ה-70 לחייו, והוא פונה להמשך טיפול רפואי בבי"ח. בעקבות התאונה, קיים עומס תנועה בכביש 16 לכיוון מזרח. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג במשנה זהירות ולהישמע להנחיות השוטרים במקום".
