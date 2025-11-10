מרק כתומים או ירוקים? חרירה מרוקאי או תפוחי אדמה ושקדים ספרדי? פסטיבל המרקים של מלון ענבל חוזר לעונתו ה-11 עם שפע של מרקים נפלאים, חמים ומנחמים וכל מה שמסביב

בתיאום מושלם עם הימים המתקצרים והטמפרטורות שצונחות, מחזיר ענבל – מלון היוקרה הקולינרי בירושלים את פסטיבל המרקים המסורתי והאהוב שלו לעונה נוספת, ה-11 במספר, החל מיום שני, 3 בנובמבר ולמשך חודשי חורף 2026.

לא בכדי הפך פסטיבל המרקים של מלון ענבל לאירוע המושך אליו מדי חורף הן את תושבי העיר והן אורחים מכל רחבי הארץ, הנהנים מחוויה קולינרית עשירה, מחממת, מנחמת ונדיבה במיוחד. תפריט המרקים מגוון מאד וכולל קלאסיקות כמו מרק פטריות, מרק כתומים, מרק כרובית מוקרם, מרק תפוחי אדמה וכרישה ועוד.

לצד אלו מרקים מיוחדים ממטבחו של כפיר חדד, השף הראשי של מלון ענבל: מרק קישואים ושמיר, מרק חציל מעושן עם פרמז'ן, מרק דלעת וכוכבי אניס, מרק שעועית שחורה, מרק סולת וירוקים ומרק עגבניות וחלב קוקוס.

הפסטיבל אף לוקח את הסועדים לסיבוב במטבחי העולם: מרק בצל צרפתי, מרק תפוחי אדמה ושקדים מספרד, מרק תירס סיני, מרק חרירה מרוקאי ומרק בוטנים ואורז מהיבשת האפריקאית.

המרקים הם כוכבי האירוע, אבל הם לא לבד. מאפים טריים ופריכים היישר מהטאבון, לחמים כפריים טריים, קרקרים וברוסקטות, שלל מטבלים וממרחים – פסטו, טפנד זיתים, מטבל עגבניות פיקנטי ועוד ולחובבי הקראנצ' – קרוטונים ושקדי מרק כיד המלך.

אנחנו כמובן יצאנו לסיבוב טעימות, הצטיידנו במספר מרקים כמו מרק ערמונים עם שמנת שהיה טעים במיוחד, מרק בצל עשיר בטעמים וזו בדיוק המנה החמה והמנחמת לעונת החורף שבפתח. בנוסף תוכלו להנות מקינוחים טעימים במיוחד, כמו עוגת הגבינה, קרם ברולה והקינוח האהוד על הישראלים: עוגת שוקולד חמה.

הארוחה בפסטיבל המרקים מוגשת בסגנון אכול כפי יכולתך במחיר קבוע של 105 ₪ לאדם, לא כולל שתיה וקינוחים.

פסטיבל המרקים של מלון ענבל, החל מיום שני, 3 בנובמבר ולמשך חודשי החורף. ימים ראשון-חמישי בין השעות 12:00-22:00

מלון ענבל, רחוב ז'בוטינסקי 3, ירושלים. החניה חינם (על בסיס מקום פנוי)