בניסיון לרכך את הביקורת על ההסכמות הישראליות לשחרור המחבלים שלכודים במנהרה ברפיח, מסרה סביבת נתניהו: "ראש הממשלה לא התחייב לאמריקנים על שחרור המחבלים מרפיח"

סאגת המחבלים שלכודים במנהרה ברפיח בתוך השטח שבידי ישראל ממשיכה לשחוק את ההישגים של ישראל במלחמה.

סביבת ראש הממשלה מפרסמת כעת לכתבים כי "ראש הממשלה לא התחייב לאמריקנים על שחרור המחבלים מרפיח". הדברים באים לאחר מתקפה מצד שר הביטחון לשעבר יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן שהאשים הבוקר את נתניהו בהסכמה לשחרור המחבלים.

"מתברר שנתניהו התחייב לאמריקנים על שחרור המחבלים מרפיח. הדבר נעשה ללא החלטת קבינט, וללא התייעצות עם גורמי ביטחון".

עוד באותו נושא ליברמן מאשים: נתניהו התחייב לאמריקאים על שחרור המחבלים מרפיח

עוד אמר ליברמן כי "זה לא ניצחון מוחלט, זה טירוף מוחלט. כפי שכבר אמרתי – למחבלים צמאי דם שרצחו חיילי צה"ל אחרי הכרזת הפסקת האש חייבות להיות שתי אופציות בלבד – או כניעה וכלא או מוות. כל אופציה אחרת היא כניעה מוחלטת וחזרה למדיניות הרופסת שהביאה עלינו את השבעה באוקטובר".

הדברים באים על רקע ביקורם של שליחיו של הנשיא האמריקאי בישראל, ויטקוף וקושנר, והחשש שמטרת הביקור היא להפעיל לחץ על הממשלה לשחרור המחבלים הכלואים במנהרות ברפיח במסגרת הסדרי הפסקת האש.

אתמול נפגש נתניהו עם קושנר, חתנו של טראמפ ושמע ממנו כי האמריקאים רוצים לראות את המחבלים מקבלים אישור להגיע לשטח הפלסטיני בשלום. ישראל מתנגדת, ואתמול אמר נתניהו לכתבי ערוץ 14, משפט עמום לפיו "ישראל תעשה מה שטוב לישראל".