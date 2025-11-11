סגנית שר החוץ, חה״כ שרן השכל, השתתפה בכנס הבין־לאומי בפריז נגד שימוש באלימות מינית במלחמות והאשימה את הארגונים שהתעלמו מהאלימות המינית שביצע חמאס: זו לא סולידריות – זו צביעות

סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, השתתפה אתמול (שני) בכנס הבין־לאומי של "הקואליציה הגלובלית של נשים נגד שימוש באלימות מינית במלחמות", שהתקיים בסנאט הצרפתי בפריז ובהשתתפות שרת השוויון החברתי של צרפת, אאורור ברז'ה.

הכנס עסק בתופעת האלימות המינית כלפי נשים בזמן עימותים מזוינים ובמאבק למיצוי דין עם מבצעי הפשעים, תוך התייחסות למקרי הזוועה שאירעו במהלך מתקפת הטרור של חמאס בשבעה באוקטובר נגד נשים ישראליות.

באירוע השתתפו נציגות פרלמנט וממשל מכל רחבי העולם, בהן חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, השגרירה האמריקאית לשעבר באו"ם לענייני מעמד האישה מריל פרנק, שרת השוויון החברתי הצרפתית אאורור ברז'ה, חברת הפרלמנט האירופי אליס תיאודורסקו מאווה, וסנאטוריות מאיטליה ובלגיה. בכנס נכחו נשים יזידיות ששרדו תקיפות של דאעש ונשים מקונגו שסיפרו את סיפוריהן האישיים ותיעודים נוספים של אלימות מינית.

סגנית שר החוץ נאמה בפני המשתתפות ודיברה על הצורך לשבור את השתיקה הבין-לאומית סביב הפשעים שביצע חמאס, ועל אחריות העולם להכיר באלימות מינית ככלי טרור.

מתוך נאומה של סגנית שר החוץ, חה״כ שרן השכל: "העולם שאמר ‘להאמין לכל אישה’ בחר הפעם לא להאמין לנשים יהודיות. האו״ם וארגוני נשים בינלאומיים שתקו במשך שבועות, ובכך הפכו לשותפים לבגידה מוסרית. ארגון UN Women, שאמור היה לעמוד בחזית ההגנה על זכויות נשים, לקח 55 ימים עד שהעז להזכיר את הקורבנות הישראליות בשמן. תנועת MeToo וארגוני נשים עולמיים אחרים הפנו את מבטם הצדה, משום שהנפגעות לא התאימו לנרטיב הפוליטי שלהם".

השכל האשימה "זו לא סולידריות – זו צביעות. כשאמינות של נשים תלויה בזהותן, בדתן או בעמדתן הפוליטית – אין מדובר עוד בזכויות אדם, אלא בכישלון מוסרי. ישראל לא תשתוק מול הצביעות הזו. היא תמשיך להשמיע את קולן של הנשים שנפגעו, ותדרוש מהעולם לעמוד באומץ לצד האמת והצדק. אלימות מינית איננה תוצאה מקרית של מלחמה – היא נשק שנועד להשפיל, לשלוט ולהרוס את נשמתו של עם. הזוועות של ה-7 באוקטובר אינן עניין פוליטי – הן פשעי מלחמה, והשתיקה מולן היא פשע מוסרי".