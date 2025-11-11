יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן האשים את נתניהו בכך שהתחייב לאמריקאים לשחרר את המחבלים ברפיח. ליברמן: טירוף מוחלט

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן האשים הבוקר (שלישי) את נתניהו בכך שהתחייב לאמריקאים לשחרר את המחבלים שלפי הדיווחים נמצאים במנהרות ברפיח ולא יכולים לצאת.

לדבריו: "מתברר שנתניהו התחייב לאמריקנים על שחרור המחבלים מרפיח. הדבר נעשה ללא החלטת קבינט, וללא התייעצות עם גורמי ביטחון".

עוד אמר ליברמן כי "זה לא ניצחון מוחלט, זה טירוף מוחלט. כפי שכבר אמרתי – למחבלים צמאי דם שרצחו חיילי צה"ל אחרי הכרזת הפסקת האש חייבות להיות שתי אופציות בלבד – או כניעה וכלא או מוות. כל אופציה אחרת היא כניעה מוחלטת וחזרה למדיניות הרופסת שהביאה עלינו את השבעה באוקטובר".