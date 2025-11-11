חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 11.11.2025 / 09:59

נתוני הרייטינג של יום השידור האחרון מצביעים על המשך מגמת הדומיננטיות של חדשות 12 ועל כוחו של ערוץ 14 ברצועות האקטואליה המרכזיות. המספרים המלאים

תגיות: כאן 11, ערוץ 14, קשת 12, רייטינג, רשת 13