נתוני הרייטינג של יום השידור האחרון מצביעים על המשך מגמת הדומיננטיות של חדשות 12 ועל כוחו של ערוץ 14 ברצועות האקטואליה המרכזיות.

ברצועת 19:00 ממשיכה המהדורה המוקדמת של קשת 12 להוביל בפער גדול עם נתון של 10.7%. במקום השני ניצבת התוכנית "שבע עם שלזינגר וברדוגו" בערוץ 14, שרושמת נתון גבוה יחסית של 5.5%. התוכנית "אזור מלחמה" ברשת 13 סוגרת את השלישייה עם 3.6%. אחריהן נמצאות "שבע עם ליאל ועקיבא" בכאן 11 עם 1.8%, ו"שבע עם שרון גל" ב-i24News עם 1.2%.

במהדורות החדשות של 20:00, הפער של חדשות 12 נשמר גבוה במיוחד, והיא רושמת 17%, כאשר הריאיון של מתן צנגאוקר ליולן כהן הניב  20.4%.

חדשות 14 רושמת נתון גבוה משמעותית מהרצועה המקדימה עם 8.5%, ומתמקמת במקום השני. חדשות 13 רושמת נתון של 4.9%, ואחריה חדשות 11 עם 4%. חדשות i24News רשמה 0.4%.

ערוץ 13 צמוד לערוץ 14

במהלך רצועת הפריים-טיים נרשם קרב צמוד במיוחד בין המתחרים העיקריים: התוכנית "נוטוק" בקשת 12 מובילה את הרצועה עם 13%. תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 ממשיכה להפגין כוח עם 8.2%. "משחקי השף" ברשת 13 רושמת נתון דומה של 8%. "בואו לאכול איתי" בכאן 11 רשמה 6.7%.

ברצועת הלייט-נייט, "גיא פינס" בקשת 12 מוביל עם 8.5%. "הצינור" ברשת 13 מקבל 5%. אחריו נמצאת "חדשות הלילה" בכאן 11 עם 3.3%, ו"סטורי לילה" בערוץ 14 עם 3.2%.