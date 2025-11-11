נתוני הרייטינג של יום השידור האחרון מצביעים על המשך מגמת הדומיננטיות של חדשות 12 ועל כוחו של ערוץ 14 ברצועות האקטואליה המרכזיות.
ברצועת 19:00 ממשיכה המהדורה המוקדמת של קשת 12 להוביל בפער גדול עם נתון של 10.7%. במקום השני ניצבת התוכנית "שבע עם שלזינגר וברדוגו" בערוץ 14, שרושמת נתון גבוה יחסית של 5.5%. התוכנית "אזור מלחמה" ברשת 13 סוגרת את השלישייה עם 3.6%. אחריהן נמצאות "שבע עם ליאל ועקיבא" בכאן 11 עם 1.8%, ו"שבע עם שרון גל" ב-i24News עם 1.2%.
במהדורות החדשות של 20:00, הפער של חדשות 12 נשמר גבוה במיוחד, והיא רושמת 17%, כאשר הריאיון של מתן צנגאוקר ליולן כהן הניב 20.4%.
חדשות 14 רושמת נתון גבוה משמעותית מהרצועה המקדימה עם 8.5%, ומתמקמת במקום השני. חדשות 13 רושמת נתון של 4.9%, ואחריה חדשות 11 עם 4%. חדשות i24News רשמה 0.4%.
ערוץ 13 צמוד לערוץ 14
במהלך רצועת הפריים-טיים נרשם קרב צמוד במיוחד בין המתחרים העיקריים: התוכנית "נוטוק" בקשת 12 מובילה את הרצועה עם 13%. תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 ממשיכה להפגין כוח עם 8.2%. "משחקי השף" ברשת 13 רושמת נתון דומה של 8%. "בואו לאכול איתי" בכאן 11 רשמה 6.7%.
ברצועת הלייט-נייט, "גיא פינס" בקשת 12 מוביל עם 8.5%. "הצינור" ברשת 13 מקבל 5%. אחריו נמצאת "חדשות הלילה" בכאן 11 עם 3.3%, ו"סטורי לילה" בערוץ 14 עם 3.2%.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
1 דיונים
גבת
ילד מסכן שהתקשורת ואמא שלו ממשיכים להתעלל בו . עצוב10:03 11.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מזל לילד
בתגובה ל: גבת
הילד חזר בזכות אמא. שלו, התקשורת שהעלתה את חשיבות החזרת החטופים על סדר היום (כמובן שלא ערוץ 14), והעם שהפגין ויצר כוח על הממשלה שלנו (שלא היתה מעוניינת בהחזרת החטופים). ולא נשכח את טראמפ. מזל שהכוחות שרצו להחזיר את החטופים גברו על הכוחות שהעדיפו שהחטופים ימותו בעזה.10:44 11.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
בתגובה ל: מזל לילד
חשבת לאשפז את עצמך יותר חמור ממך כבר לא שמעתי לטמטום שלכם אין סוף אה11:19 11.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלא ידעו שלא יתפרסם
לקח המון זמן עד שאישרו לו להתראיין..... למה?11:04 11.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המגיב המגניב
צופה בערוץ 14 לא בטלויזיה אלא במחשב. יש כמה אפשרויות לזה יש עוד רבים כמוני שכנראה לא ספרתם. יאללה שכבר תבוא הרפורמה של קרעי (מדידת הרייטינג לפי המידע על הצפיות אצל...
צופה בערוץ 14 לא בטלויזיה אלא במחשב. יש כמה אפשרויות לזה יש עוד רבים כמוני שכנראה לא ספרתם. יאללה שכבר תבוא הרפורמה של קרעי (מדידת הרייטינג לפי המידע על הצפיות אצל ספקי השירות כמו הוט יס פרטנר ולא לפי פיפל מטר מהמאה שעברה עם נציגים שהשד יודע מי ואיך בחר אותם וטכנולוגיות מיושנות). קשה להזיז גבינה של טייקונים. מקווה שזליכה יבחר לכנסת הבאה ויעזור להפוך את ארצנו לטובה יותרהמשך 11:13 11.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
Z
שאלות ותשובות שנכתבו מראש ע"י בן של זונ. (על פי המשוררת הלאומית ע.צ)11:27 11.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
