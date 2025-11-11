נפרדים מהדר גולדין ז"ל: "המעגל נסגר, מבצע צוק איתן הסתיים"

המונים מלווים את סגן הדר גולדין ז"ל בדרכו האחרונה. ראש העיר של כפר סבא, רפי סער, שלח את תנחומיו ותמיכתו למשפחת גולדין: "יש רגעים שמילים לא יכולות לתאר"

הבוקר (שלישי) החל מסע הלוויה של סגן הדר גולדין ז"ל, שנחטף במבצע צוק איתן לעזה. המונים מלווים אותו בדרכו האחרונה לקבורה לאחר יותר מעשור שהוחזק בשבי החמאס.

אמו של הדר, לאה גולדין, ספדה על קברו בבית הקברות הצבאי בכפר סבא: "הדר, חיכינו לך 11 שנים. זה המון זמן, אין לי באמת הסבר איך עשינו את זה. חוץ מזה שבכל רגע ששקענו היה מישהו במשפחה שהיה קופץ 'אז מה היה הדר אומר?'. אז אנחנו פה בגלל מה שהשארת לנו ומי שאתה. חוץ מדבר קטן אחד, שבכל זאת חיכיתי שתקפוץ פתאום ותגיד 'הכל בסדר' כמו שהיה בגיל 18 כשהתהפכת עם הטרקטורון".

"אני רוצה לדבר אותך, חיפשתי הבוקר ומצאתי את הקטע שכתבת לחניכים שלך בבני עקיבא בשבת ארגון, היו לך קצת צרות בשבט שלך וכתבת דברים שקשה להאמין שילד בן 16 כותב. עם עומק שכ"כ מתאים להיום. כתבת שאנחנו שואפים גבוה אבל בעיניים שלנו רואים חושך – 'שבט לא מגובש, שבט מיותר. אז מה צריך לעשות? לעבוד, לאסוף קרני אור ולאט לאט אפשר להגיע למטרה שלנו'", אמרה לאה גולדין.

שמחה גולדין ספד על קברו של בנו הדר: "הדר היה אדם שראה בשמחה ובחיוך למצוא זכות וחיוך בכל מקום. לכן כל כך קשה לבכות לו ובלתי אפשרי לבכות עליו. אין לנו אלא להמשיך את דרכו. הדר לא קילל ולא איפשר לחניכיו ופקודיו לקלל, הוא ראה בכך חולשה מהותית. בסידור של הדר הוא רשם תפילה שנשא בכל יום – 'אדרבה שנראה בכל יום מעלת חברנו ולא חסרונם'. עוז וענווה, זוהי תורת הלחימה היהודית בעיניו של הדר. הוא ביקש להיות לוחם יהודי".

גולדין טען כי הממשלה הפקירה את בנו בשבי: "11 השנים הקודמות הפקרנו אותו בשבי האויב, התמכרנו לכבוד לכסף ולכוח. אנחנו הגולדינים ראינו את הירידה הפחדנית, מבעד להפקרה של הדר".

אחותו של הדר, איילת גולדין, ספדה בהתרגשות רבה ובדמעות: "יכולתי לראות אותך ולהרגיש אותך וללטף אותך ולספר לך. הדר, כל הדרך לחמת יחד איתנו ואני זכיתי לעמוד לצידך אתמול ולומר 'יתגדל ויתקדש ויתהדר' כשאתה למולי ולצידי. כשצור מחפש את אמא ואומר לה, כולם הגיעו. כולם כאן. הארץ לבשה הדר, להבין שאתה לא רק פרטי שלי. אלא גם בעצם של כולם. של השבת חלל לקבר ישראל מעניקה לכולם ניצחון של אור".

אחיו של הדר, חמי גולדין: "לקחת את מידת הענווה. למדתי שאם אין ענווה אין ייראת חטא. במה לא התעסקו פה, בכסף באיראן, בכבוד בבחירות. במה לא התעסקו בזמן שהשדות נשרפו בדרום? וראינו איך ילדים נמצאים בבית ומקבלים בלונים של תבערה. במה לא התעסקו פה? חוץ מלהחזיר שבויים, ולהחזיר אותך הדר".

צור גולדין, בן המשפחה האחרון שספד להדר: "טרור החטיפות של חמאס הוא טרור המכוון נגד משפחות ונועד לפורר את החברה הישראלית. להעמיד אינטרס של משפחה אחת מול החברה כולה. לגרום מי שווה יותר ומי שווה פחות. לפרק אותנו מבפנים, הניצחון שלנו במלחמה הזאת הוא שהכותרת של החברה הישראלית, יהיה שכולנו שם – זה בשביל זה".

עוד הוסיף צור: "לא מוותרים זה על זה. בעם ישראל לא משאירים אף אחד מאחור. על דגל המדינה שלנו שני משולשים שלובים זה בזה. הדר חיכה 11 שנים, יצא שהוא עמד על המשמר עד שכל החטופים יחזרו הביתה. הדר חיכה וסימן לכולנו לא לוותר על אף אחד. ואני מקווה שכל משפחה בעתיד תשאב כוח מהסיפור של הדר גולדין, שהיה איש טוב. שאנשים טובים הביאו אותו הביתה, למרות שלא הכירו אותו".

הרמטכ"ל אייל זמיר ספד להדר גולדין ז"ל ואמר כי "המעגל נסגר, מבצע צוק איתן הסתיים". "לאה ושמחה, צור, חמי, איילת ועדנה – עם שלם צעד איתכם בדרך המפרכת להשבתו של הדר מהרגע הראשון. לאורך השנים התרחבה המשפחה, ובין דמעות הצפייה והכאב בניתם רגעי שמחה, פיגומים של כוח להמשיך וללכת בדרך, עד שישוב הדר, והמשפחה שבניתם תוכל למצוא מקום של נחמה. 'זה לא מאבק על השבתו של הדר', אמרתם לי שוב ושוב,

'זהו מאבק על האתוס הלאומי, על החוזה שנחתם בינינו למדינה ששולחת אותו לקרב – חוזה שאסור שיופר".

"דור של גיבורים וגיבורות, נושא את הציווי שגילמת בחייך. להמשיך לעשות ככל שיידרש שנוכל לגדל דורות של ילדות וילדים שישירו ליופי ולחיים. נוח בשלום הדר, מסילות הישרים שהותרת ימשיכו להנחות אותנו בלכתנו בדרך. שדמותך חקוקה על לוח ליבה של אומה", חתם זמיר את דבריו.

עדן סרוסי, ארוסתו של הדר גולדין ז"ל: "אין הרבה מילים שמצליחות לתאר אותך באמת. אתה אינסופי, עוצמתם של החיים. אני מחזיקה אותך כ"כ חזק בזיכרון שלי. אני כל כך מתגעגעת, אתה ממשיך לייצר אדוות של טוב בעולם. גם כשאתה לא פה אתה ממשיך להיות האור שגובר על החושך. מאז שהלכת תמיד דיברתי כמה חיות הייתה בך. היית כל כך כולך חי, מתמסר, שואף קדימה. אתמול כשראינו אותך הרגשתי איך הנוכחות שלך, גם כשאין בה חיים היא מלאה בחיות".

מח"ט גבעתי, אל"מ נתנאל שמכה ספד: "למדתי לייצג ולהגן על המדינה שלי עם נשק ותמיד עם הכלים שנתתם לי. אנו מייחלים וממשיכים לפעול למען החיילים שעדיין בשבי, יהי זכרו של הדר ברוך ושל כל חיילי החטיבה".

לקראת מסע הלוויה, תושבי כפר סבא יצאו לרחובות העיר כשהם מחזיקים ומנופפים בדגלי ישראל.

ראש העיר של כפר סבא, רפי סער, שלח את תנחומיו ותמיכתו למשפחת גולדין: "יש רגעים שמילים לא יכולות לתאר. לאחר 11 שנים של ציפייה, כאב ותקווה, סגן הדר גולדין ז"ל מובא למנוחת עולמים במולדתו האהובה ובעיר כפר סבא. עיריית כפר סבא ותושביה מחבקים באהבה גדולה את משפחת גולדין".

סער הוסיף כי תמך במשפחה לכל אורך הדרך: "ליווינו את המשפחה הערכית הזו ותמכנו בה ככל יכולתנו לאורך השנים הרבות מדי – והבוקר עם ישראל כולו מלווה את הדר ז"ל עם דגלי ישראל בדרכו האחרונה. אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו ונמשיך לחבק ולתמוך בהן גם בשעות אלה".

לקראת מסע הלווייתו של סגן הדר גולדין ז"ל, משטרת ישראל עורכת שינויים בהסדרי התנועה בצירים המובילים לבית העלמין הצבאי בעיר. רבבות משתתפים בהלוויה כעת, והציבור מתבקש להיערך לעומסים עד תום הלוויה.