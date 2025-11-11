עמית סגל אומר כי ישראל חייבת לעמוד איתנה מול ארצות הברית, ולסרב לשחרר את 150 המחבלים שנצורים במנהרה שנמצאת בשטח שהוא בשליטת ישראל

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, מתריע מההוראה הצפויה של ארצות הברית לישראל, לשחרר את 150 מחבלי החמאס הנצורים במנהרה בעזה בשטח שבשליטת ישראל, ואומר כי מדובר במהלך מסוכן.

בסרטון שפרסם אמר סגל: "זהירות, התפתחות מסוכנת לפנינו. אם באמת האמריקאים לוחצים על ישראל לשחרר את אותם מחבלי חמאס שלכודים ברפיח במנהרות מתחת לאדמה שבשליטת ישראל, ולתת להם לחזור לעזה, ישראל, עם כל הכבוד וההערכה ואי הנעימות, צריכה לעמוד על הרגליים האחוריות ולהגיד לא".

סגל המשיך והסביר: "למה? כי אם אנחנו מקבלים את המשוואה שכדי לשמור על שקט עכשיו אנחנו נותנים למחבלים לצאת בשלום מהרג חיילי צה"ל, אז אותו דבר יחול גם בעיר עזה. אז אנחנו נחתן לחמאס בעזה לעמוד על הרגליים כדי שיהיה שקט. וזה כבר מזכיר לנו תקופות מאוד בעייתיות מהעבר".

"ולכן ישראל חייבת להגיד לא, והברירה היא: מוות או כניעה", חתם סגל.