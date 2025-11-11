ישראל זיו התייחס הבוקר לדילמה של ישראל וארה"ב סביב 150 המחבלים של חמאס הנצורים במנהרה, ואומר כי מדובר בעיסוק שלי לעומת הבעיות החמורות באמת שיש בעזה

אלוף (מיל') ישראל זיו, לשעבר ראש אגף מבצעים במטכ"ל, התייחס הבוקר לדילמה של ישראל וארה"ב סביב 150 המחבלים של חמאס הנצורים במנהרה שנמאצת בשליטת ישראל, ואמר כי מדובר בעיסוק מיותר שכן הבעיות בעזה הרבה יותר קשות.

בראיון לרדיו 103FM אמר זיו: "המהלך הזה סייע בסוף להחזיר את הדר ז"ל ויחזיר את ארבעת החללים האחרונים, האירוע לא משנה מהותית שום דבר שם. מעבר לקו הצהוב הדמיוני הזה יש יותר מ-10,000 מחבלים חמושים שחוזרים לשליטה בעזה, ואנחנו עוסקים ימים ולילות במאה מחבלים האלה שיושבים באיזו מנהרה? החשיבות שלהם היא כלום".

"הבעיות שם הרבה יותר חמורות", הדגיש זיו. "מי הולך לשלוט בעזה? איך אנחנו מפרקים את חמאס? הדומיננטיות הטורקית, ההלאמה של כל עזה על ידי האמריקנים וחבר המדינות הערביות. הבעיות הרבה יותר כבדות מאשר המחבלים האלה".