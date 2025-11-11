אלוף (מיל') ישראל זיו, לשעבר ראש אגף מבצעים במטכ"ל, התייחס הבוקר לדילמה של ישראל וארה"ב סביב 150 המחבלים של חמאס הנצורים במנהרה שנמאצת בשליטת ישראל, ואמר כי מדובר בעיסוק מיותר שכן הבעיות בעזה הרבה יותר קשות.
בראיון לרדיו 103FM אמר זיו: "המהלך הזה סייע בסוף להחזיר את הדר ז"ל ויחזיר את ארבעת החללים האחרונים, האירוע לא משנה מהותית שום דבר שם. מעבר לקו הצהוב הדמיוני הזה יש יותר מ-10,000 מחבלים חמושים שחוזרים לשליטה בעזה, ואנחנו עוסקים ימים ולילות במאה מחבלים האלה שיושבים באיזו מנהרה? החשיבות שלהם היא כלום".
"הבעיות שם הרבה יותר חמורות", הדגיש זיו. "מי הולך לשלוט בעזה? איך אנחנו מפרקים את חמאס? הדומיננטיות הטורקית, ההלאמה של כל עזה על ידי האמריקנים וחבר המדינות הערביות. הבעיות הרבה יותר כבדות מאשר המחבלים האלה".
המוטציה הסמאלנית
מי מתייחס לטיפש הזה09:26 11.11.2025
ג׳ורג׳
בתגובה ל: המוטציה הסמאלנית
בן אדם של ראש שבתוכו יש וואקום09:38 11.11.2025
ג׳ורג׳
ישראל זיו מומחה גדול מאוד לשום דבר09:32 11.11.2025
ישראל זיו הרקוב שבאפריל אמר ב-103FM שאין שום יתרון אסטרטגי בלחימה ברפיח. גם אמר שנתניהו "חלש" כי עמד לחסל את חמאס ברפיח!!
ישראל זיו הרקוב שבאפריל אמר ב-103FM שאין שום יתרון אסטרטגי בלחימה ברפיח!גם אמר שנתניהו "חלש" כי עמד לחסל את חמאס ברפיח!09:26 11.11.2025
ג׳ורג׳
האיש מומחה גדול לכלום ושום דבר09:36 11.11.2025
