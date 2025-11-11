מערכת הביטחון עוסקת בחודש האחרון במאמץ מתוגבר להתמודד עם שינוי מדאיג בדפוסי הברחת אמצעי לחימה, כאשר ארגוני הטרור – ובמיוחד חמאס – החלו להשתמש ברחפנים כדי להעביר נשק לתוך רצועת עזה.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר בחדשות 12, במהלך החודש האחרון בלבד, לוחמי צה"ל זיהו לפחות שלושה ניסיונות של הברחת נשק אל תוך עזה שבוצעו באמצעות רחפנים. זוהי התפתחות שמדאיגה את גורמי הביטחון, במיוחד לאור פרצת ההברחות הקיימת כבר כעת בגבול הדרום.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מחסן אמל"ח חמאס | צילום: דובר צה"ל

התופעה מטרידה במיוחד על רקע הנתונים הגבוהים של חדירות רחפנים מגבול מצרים לשטח ישראל. במהלך דיון פנימי שנערך בשבוע שעבר, ציין מפקד אוגדה כי מתחילת השנה כ-2,000 רחפנים חצו את הגבול מסיני לשטח ישראל. הנתון המטריד עוד יותר הוא שרק כ-10% מכלל הרחפנים הללו יורטו. משמעות הדבר היא שכ-1,800 רחפנים הצליחו לחצות בהצלחה את הגבול.

עוד באותו נושא בתוך הקו הצהוב: אותר מחסן אמל"ח של חמאס. צפו 20:00 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במערכת הביטחון קיים חשש כבד שעל חלק ניכר מהרחפנים הללו מועבר אמצעי לחימה, שבסופו של דבר מגיע לא רק ליעדים פליליים אלא גם לידי ארגוני הטרור ביהודה ושומרון. החשש הוא כי חמאס מכיר את הפערים הללו וינסה לנצל אותם כדי לבסס קו אספקה אווירי קל ומהיר יותר לרצועה. יש לציין כי תופעת ההברחות מסיני לישראל אינה חדשה, ורק בשבוע שעבר הנחה שר הביטחון להכריז על אזור גבול ישראל-מצרים כשטח צבאי סגור.

בצה"ל ערים לאיום המתפתח ומנסים להתמודד עם התופעה במגוון כלים: החל מירי ישיר לעבר הרחפנים, דרך הקמת יחידות ייעודיות לאיתור ונטרול, ועד שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיסוף מודיעין ומעקב.

תגובת צה"ל המלאה לנושא: "צה"ל ער להתפתחות תופעת ההברחות באמצעות רחפנים ופועל נגדה בשיתוף עם המשטרה, תוך מעקב הדוק במגוון אמצעים, בהם תצפיות, אמצעי איסוף ומודיעין. צה"ל ממשיך לרכז מאמץ לשכלול אמצעי טכנולוגיה בגבולות, ומבצע עבודת מטה מעמיקה בנושא. אם הנושא הזה לא ייפתר, צריך להגיד, זו אחת התופעות המטרידות ביותר, בטח בגבול הזה של ישראל-מצרים".