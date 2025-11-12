פרסום ראשון: לאחר שבית המשפט חייב את משהב להעביר מסמכים לחבר הדירקטוריון עו"ד יצחק נטוביץ, החברה החליטה לפטר אותו באופן מיידי

פרסום ראשון. הבלאגן בהסתדרות הפועל המזרחי ובמשהב ממשיך: כפי שדיווחנו באופן בלעדי כאן בסרוגים, בית המשפט קבע, בפסק דין מיום 26.10.25, כי חברת משהב צריכה להעביר לעו"ד יצחק נטוביץ המשמש כדירקטור בחברה, את הפרוטוקולים של החברה וכן שמאויות של הנכסים והפרויקטים של החברה.

זאת, לצורך מילוי תפקידו תוך 20 יום ממועד מתן פסק הדין. מאז חלפו כבר מעל שבועיים. במקום למלא את הוראות פסק הדין, ובמטרה לסכל את חיובם בהעברת מסמכים וגילוי נאות של פעילות חברת "משהב" שבבעלות "הפועל המזרחי" (שנכסיה שייכים לציבור הדתי-לאומי בהתאם למטרותיה) החליטו במשהב על צעד חריג.

עוד באותו נושא בלאגן במשהב: חבר הדירקטוריון הגיש תביעה נגד החברה 07:47 | דוד פרוידיגר 5 0 😀 👏

אחרי שהפסיד בבית המשפט, סולימאן פיטר את נטוביץ

יו"ר הסתדרות הפועל המזרחי, מר אבי סולימאן שלח מכתב לעו"ד נטוביץ ביום חמישי האחרון (6.11) ובו הודעה על הפסקת כהונתו כדירקטור במשהב.

לדברי נטוביץ, צעד זה אינו יעיל שכן בהתאם לחוק גם אם הפסקת הכהונה היתה חוקית (ואין זה כך!) הרי שעליו למלא את הוראות פסק הדין המתייחסות לתפקידו כדירקטור ולמסמכים שזכותו לקבל בתקופת היותו דירקטור.

עו"ד נטוביץ טוען שהפיטורים אינם חוקיים ובוצעו בחוסר תום לב, ללא מתן זכות שימוע, ורק משום שפעל לפקח את תפקודה של משהב כפי שתפקידו דורש ובעיקר כאשר מדובר בגוף השייך לציבור.

"פעולה זו של סולימאן נועדה להרתיע ולהלך אימים על דירקטורים וכן על חברי הועד הפועל וחברי המזכירות בכל הגופים הקשורים להפועל המזרחי (קרן תורה ועבודה, תפארת בנים) שלא ינברו ולא יבדקו את פעולותיו הבלתי שקופות של היו"ר. לצערנו אנו רואים את מעשיהם של גורמים השולטים על ההסתדרות הכללית העושים בה כבתוך שלהם. צריך באמת לעמוד על המשמר שדברים אלו לא קורים גם בהסתדרות הפועל המזרחי", דברי נטוביץ'.

הפועל המזרחי: מדובר בהחלפה שגרתית של חברים

מהסתדרות הפועל המזרחי נמסר: "על פי תקנון הפועל המזרחי יש להחליף לפחות שליש מחברי דירקטוריון, כל חמש שנים. וזה לא נעשה.

חברי מזכירות הפועל המזרחי דרשו לדון בנושא זה מספר פעמים. לאחר דיון שהתקיים ב2/9, החליטה המזכירות להודיע לחברים הוותיקים על סיום כהונתם והוחלט להודיע להם ולברך אותם על כל השנים שפעלו בחברה".