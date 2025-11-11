נשיא סוריה בראיון לוקס ניוז לאחר הפגישה עם טראמפ בבית הלבן: "לא נצטרף כרגע להסכמי אברהם. ישראל כובשת את הגולן מאז 1967".

הלילה נפגשו הנשיא טראמפ ונשיא סוריה א-שרע בבית הלבן. לאחר מכן, התראיין נשיא סוריה לרשת פוקס ניוז האמריקנית.

עוד באותו נושא פגישה מוצלחת? ארה"ב מקפיאה את הסנקציות על סוריה 20:36 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

בין היתר אמר בראיון כי בשלב זה לא יתקיימו שיחות על נורמליזציה מלאה עם ישראל. לדבריו "לסוריה יש גבולות עם ישראל, וישראל כובשת את רמת הגולן מאז 1967. אנחנו לא הולכים להיכנס למשא ומתן ישיר עם ישראל להיכנס להסכמי אברהם. אולי הממשל האמריקני עם טראמפ יעזור לנו להגיע למשא ומתן מסוג זה". עוד אמר א-שרע- "נכנסנו לעידן חדש ביחסים עם ארה"ב. פעילותי באל-קאעידה היא עניין מהעבר – לא דנתי על זה עם הנשיא טראמפ, הייתי אז בן 19"

טראמפ אמר בסיום הפגישה אמש: "סוריה היא חלק חשוב מהמזרח התיכון. אנו עובדים עם ישראל כדי שתסתדר עם סוריה – וזה עובד נהדר. חמאס מחזיר חללים, וזה דבר שהמשפחות רוצות".

במקביל, צייץ טראמפ ב־Truth Social, הרשת החברתית שלו: "היה לי לכבוד לבלות זמן עם אחמד א-שרע, הנשיא החדש של סוריה, שם דנו בכל המורכבויות של השלום במזרח התיכון, נושא שהוא תומך נלהב בו. אני מצפה לפגישה ולשיחה נוספת. כולם מדברים על הנס הגדול שמתרחש במזרח התיכון. קיומה של סוריה יציבה ומצליחה הוא דבר חשוב מאוד לכל המדינות באזור".

בסיכום הפגישה הוחלט כי סוריה תפתח מחדש את שגרירותה בארה"ב בעוד זו תפתח מחדש את הנציגות בדמשק.