צפו: לאחר אישור הצעת החוק לקביעת עונש מוות למחבלים בקריאה ראשונה אמש, השר בן גביר הסתובב מאושר כחתן השמחה וחילק בקלוואות לחברי הכנסת

חוגגים בכנסת: מיד לאחר אישור הצעת החוק המאפשרת גזירת עונש מוות למחבלים, השר איתמר בן גביר, העומד מאחורי הצעת החוק, חילק בקלוואות לחברי הכנסת תוך כדי שקרא קריאות "עשינו הסטוריה"

צפו בחתן השמחה המאושר (צילום: מתו שידורי ערוץ הכנסת):

בן גביר מחלק בקלאוות בכנסת. (צילום: מתוך שידורי ערוץ הכנסת)

הצעת החוק אותה הגישה ח"כ סון הר-מלך עברה אמש ברוב גדול של 30 תומכים למול 19 מתנגדים בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. לאחר אישור החוק אמר בן גביר כי זהו החוק החשוב ביותר בהסטוריה של מדינת ישראל.

הצעת החוק קובעת כי מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, דינו מיתה, ועונש זה בלבד. בנוסף, ההצעה משנה את הדין שניתן יהיה לגזור עונש מוות בבית משפט צבאי ברוב רגיל של השופטים, ולא פה אחד, ולא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות בגזר דין סופי.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי בשנים האחרונות אנו עדים לרצח יהודים אך בשל יהדותם, במטרה לפגוע במדינת ישראל, וכי מטרת החוק היא לגדוע את הטרור באיבו, לייצר הרתעה ולשים סוף למציאות שבה מחבלים נהנים מתנאים משופרים בכלא ואף משתחררים בעסקאות שונות.

בן גביר: "החוק קריטי לביטחון המדינה"

השר לביטחון לאומי, ח״כ איתמר בן גביר אמר הלילה על הצעת החוק: ״מי שרצח, אנס וחטף את ילדינו ובנותינו, לא זכאי לראות אור יום ודינו צריך להיות מוות. אחרי הרפורמה בבתי הכלא שהובלתי ומדיניות המינימום שבמינימום למחבלים, הגיע הזמן לעלות שלב נוסף בהרתעה. חוק עונש למוות הוא לא רק צעד ערכי וצודק, אלא גם קריטי לביטחון המדינה. מדובר בכלי הרתעתי ראשון במעלה, שיכניס ללב המחבלים את הידיעה הברורה – דמם של אזרחי ישראל לא הפקר. ככה נלחמים בטרור, ככה מייצרים הרתעה.״