נשיא סוריה הגיעה לפגישה ראשונה והיסטורית בבית הלבן, אך לא התקבל בחגיגיות הרגילה לטראמפ

גורמים בבית הלבן מדווחים כי נשיא סוריה, אחמד א-שרעא, הגיע לבית הלבן, וכי פגישתו עם הנשיא טראמפ החלה.

בניגוד למנהיגים איתם לטראמפ וארה"ב יחסים קיימים, טראמפ לא נכח בהגעתו לבית הלבן, ולא קיים קבלת פנים פורמלית לג'יהאדיסט לשעבר שלחם כנגד ארה"ב.

על פי הדיווחים מגורמי ממשל, פגישת המנהיגים והצוותים המקצועיים החלה. לא ברור אם תתקיים גם פגישה ב-4 עיניים בין המנהיגים.

עוד באותו נושא אופטימיות בסביבת טראמפ: סוריה תצטרף להסכמי אברהם בקרוב? 17:43 | יאיר אמר

הדיונים צפויים לעסוק בהסדרים ביטחוניים אזוריים, צירוף סוריה לקואליציה נגד דאע"ש במזרח התיכון, ובחינת מסלולים להסדר ביטחוני בין סוריה וישראל, עם רמיזות על הצטרפות בעתיד הנראה לעין להסכמי אברהם.