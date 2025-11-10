בנאום במליאת הכנסת התייחס נתניהו להקמת ועדת חקירה ממלכתית, להפסקת האש בעזה, לאנטישמיות באו"ם ועוד. נתניהו: ישראל חזקה מאי פעם

בדיון 40 חתימות שנערך היום (שני) בכנסת ביוזמת האופוזיציה, בנושא הקמת ועדת חקירה ממלכתית, התייחס ראש הממשלה נתניהו למגוון נושאים שעל הפרק.

את נאומו התחיל בהתייחסות לציון 37 שנים לפרעות ליל הבדולח, ו-50 שנים להחלטת האו"ם שקבעה כי ציונות היא גזענות: "ב-10 בנובמבר לפני 50 שנה בדיוק קיבל האו"ם החלטה מבישה: ציונות היא צורה של גזענות ואפליה גזעית. ההחלטה האנטישמית הזאת התקבלה בתאריך בו 37 שנים קודם לכן אירעו פרעות ליל הבדולח".

נתניהו הזכיר את תגובתו של שגריר ישראל דאז חיים הרצוג: "הוא קרע לגזרים את נוסח ההחלטה הבזויה מעל בימת האו"ם. הוא ביטא את הנחישות לדבוק באמת", והוסיף:" לימים הייתה לי הזכות לראות את ביטול ההחלטה ההיא 16 שנים לאחר שהתקבלה".

נתניהו התייחס גם להפסקת האש בעזה: "בעזה חמאס יפורק מנשקו. עזה תפורז. זה יקרה בדרך הקשה או הקלה. אנחנו גובים מצוררינו מחיר כבד מאוד. המערכה להגנת ישראל נמשכת כל הזמן ללא הרף. חורשי רעתנו מתחמשים מחדש ולא ויתרו על כוונתם להשמדתנו. ישראל חזקה מאי פעם ומקרבת אליה מדינות באזורינו יותר מאי פעם. תשמעו על זה בהמשך".

לאחר מכן, התייחס נתניהו לשאלת הקמת ועדת חקירה: "השאלה היא מי בודק את האמת וזה קשור גם למי בודק את האמת על האירוע הקשה בתולדותינו, טבח השבעה באוקטובר. האופוזיציה צועקת ועדת חקירה ממלכתית, אבל חלק עצום בעם לא יקבל את חבר הבודקים שאתם מציעים. אנחנו רוצים ועדת חקירה עם תמיכה ציבורית רחבה ככל האפשר".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לנתניהו על סירובו להקמת ועדת חקירה ממלכתית: "במשמרת שלכם, אף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא אומר, "אני מבקש סליחה.", "אני מתבייש", "זה נורא, אני יודע שאם אני עומד בראש המערכת, האחריות עלי." לא עולה על דעתכם. מי שלא לקח אחריות על ה-7 באוקטובר, על האסון הכי גדול בתולדותינו, אסון שקרה במשמרת שלו, מה פתאום שהוא ייקח אחריות על משהו אחר?"

לפיד הבטיח: "שלא תטעו. לא שכחנו ולא נשכח לעולם. לא אנחנו ולא ילדינו, ולא ילדי-ילדינו. כל מי שהיה בעמדת הנהגה ב-7 באוקטובר 2023 לא יכול ולא יוכל לעולם להסיר מעליו את האחריות והאשמה. הוא צריך ללכת".