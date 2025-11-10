תשעה בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיצוץ מכונית תופת סמוך למצודה האדומה בניו-דלהי. הרשויות בהודו חוקרות חשד לפיגוע טרור

לפחות תשעה בני אדם נהרגו, ורבים נוספים נפצעו לאחר שפיצוץ הרעיד את אתר התיירות המוכר בניו-דלהי, במה שהרשויות מגדירות בעת הזו "בסבירות גבוהה" כפיגוע טרור חמור. הפיצוץ נגרם ככל הנראה על ידי מכונית תופת סמוך לאתר התיירות המצודה האדומה.

הפיצוץ התרחש בלב האזור התיירותי של ניו-דלהי, כשהמקום היה הומה מבקרים. עדי ראייה סיפרו לתקשורת המקומית כי רכב שחנה בקרבת שער הכניסה למתחם ההיסטורי התפוצץ לפתע בעוצמה אדירה, והלהבות התפשטו למספר כלי רכב נוספים. בתוך דקות הוזנקו למקום כוחות משטרה, חילוץ וכיבוי אש, שפעלו לפינוי הנפגעים ולכיבוי השריפה.

עוד באותו נושא סער בהודו: "פירוק מדינת הטרור של חמאס עומד בלב תכנית טראמפ" 09:17 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

דוברת משטרת דלהי אישרה כי תשעה בני אדם נהרגו באירוע, בהם גם תיירים, וכ-20 נוספים נפצעו בדרגות שונות. חלק מהפצועים פונו במצב קשה לבתי חולים סמוכים. לפי ההערכות הראשוניות, מדובר בפעולה מתוכננת היטב שבוצעה באמצעות מטען רב עוצמה שהוטמן במכונית, אך החקירה עדיין בראשיתה.

בעקבות הפיצוץ הוחלט לסגור את מתחם המצודה האדומה, אחד מאתרי התיירות המזוהים ביותר עם הודו, עד להשלמת החקירה. כוחות ביטחון רבים הוצבו באזור מחשש לאירועים נוספים.