מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות לקראת מערכת חורפית משמעותית שתחל ביום חמישי.
יום שלישי: מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הלילה הגשמים יתחזקו בעיקר לאורך מישור החוף.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות. צפויים ממטרים לפרקים בעיקר בצפון ובמישור החוף, מלווים בסופות רעמים יחידות. ייתכן גשם מקומי בצפון הנגב. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף.
