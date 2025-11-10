מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות לקראת מערכת חורפית משמעותית שתחל ביום חמישי.

יום שלישי: מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

יוני גריצנר – כפר הנוקדים

יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הלילה הגשמים יתחזקו בעיקר לאורך מישור החוף.

יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות. צפויים ממטרים לפרקים בעיקר בצפון ובמישור החוף, מלווים בסופות רעמים יחידות. ייתכן גשם מקומי בצפון הנגב. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף.