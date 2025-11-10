לקראת ביקור נשיא סוריה החדש א-שרעא בבית הלבן, בממשל טראמפ גוברת האופטימיות. היעד: הסרת הסנקציות על דמשק בתמורה להצטרפות להסכמי אברהם

רגע לפני הפגישה הגורלית וההיסטורית של נשיא סוריה הטרי, אחמד א-שרעא, עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. שתסמן רגע היסטורי וביקור ראשון של נשיא סורי בבית הלבן, בסביבת טראמפ משדרים אופטימיות בפני האפשרות לשלב את סוריה בהסכמי אברהם.

הפגישה שתיערך ביום שני צפויה לסמן נקודת מפנה דרמטית ביחסים בין דמשק לוושינגטון, לאחר עשורים של נתק מדיני ובידוד בינלאומי. א-שרעא, שהיה בעבר פעיל אל-קאעדה שהפך למנהיג ה"רפורמיסטי" של סוריה החדשה, אשר נתמך עמוקות על ידי מדינות המפרץ יהיה הנשיא הראשון בהיסטוריה שידרוך במסדרונות הבית הלבן.

על פי דיווחים, א-שרעא צפוי לבקש מטראמפ את ביטול הסנקציות הבינלאומיות על ארצו – בראשן חוק קיסר משנת 2020, שהטיל מגבלות חמורות על שיקום כלכלי ועל שיתופי פעולה עם המשטר הסורי, כולל עם ארמון הנשיאות בראשו מכהן כיום א-שרעא.

טראמפ צפוי לדרוש מצידו התחייבות רחבה מצד סוריה בתמורה לכל התקדמות בנושא הסרת הסנקציות: הצטרפות רשמית להסכמי אברהם ולנרמול יחסים עם ישראל, גירוש כל ארגוני הטרור הזרים משטחה ,כולל פלגים פלסטיניים ועם דגש מיוחד על שולחים איראניים. והתחייבות למנוע את התחדשות פעילות דאעש או ארגונים קיצוניים אחרים.

עוד באותו נושא דיווח: סוכלו ניסיונות התנקשות בחייו של נשיא סוריה 12:33 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

גורמים המעורים בפרטי המו"מ אומרים כי שיחות ראשוניות בין הצדדים כבר נערכו במאי האחרון בערב הסעודית, ובמהלכן הושגו הבנות ראשוניות בנושא ביטחון אזורי והשקעות בינלאומיות.

גורמים עלומי שם בממשל טראמפ מתארים את הביקור כ"הזדמנות היסטורית לשים קץ לעידן הבידוד של סוריה ולהשלים את המעגל שנפתח עם הסכמי אברהם."