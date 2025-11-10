טראמפ איים בתביעה של מיליארד דולר נגד ה-BBC, בטענה שערכה במכוון את דבריו מאירועי הקפיטול כדי להציגו כמעודד אלימות.

נשיא ארה"ב הגיש אזהרה חריפה לרשת התקשורת הממלכתית של בריטניה, ה-BBC. האיום בתביעת עתק מגיע לאחר שנחשף כי ה-BBC ערכה את דבריו של טראמפ ביום אירועי הקפיטול (ה-6 בנובמבר, 2020) במטרה לעוות את המציאות ולגרום לטראמפ להיראות כמי שעודד אלימות בניסיון לעצור את הבחירות.

ה-BBC הודיעה כי קיבלה מכתב רשמי מטראמפ, ובו איום מפורש בתביעה משפטית. במכתב הדרישה, שהועבר על ידי יועציו המשפטיים של טראמפ, נכתב כי עליו “להסיר לאלתר את הסרט התיעודי השקרי והמשמיץ” ששודר בתוכנית "Panorama" ולהתנצל בפומבי – אחרת יעמוד בפני תביעה בסך מיליארד דולר.

אחרי שהטו את הסיקור נגד ישראל וטראמפ: בכירי ה-BBC מתפטרים

חשיפה של עיתון הטלגראף הבריטי, הוציאה לאור את המניפולציה שביצעו ה-BBC, כאשר ערכו את נאומו של טראמפ בסיום כהונתו במהלך 2020, וחיברו שני חלקים שונים בניסיון לגרום לנשיא להיראות כמי שמעודד אלימות.

הסרט התיעודי כלל עריכה מגמתית של נאומו מיום אירועי ה-6 בינואר 2021, כך שהדברים הוצגו כאילו עודד תומכיו לפרוץ לקפיטול ולהשתמש באלימות. במציאות, טוען טראמפ, הדברים נאמרו בהקשר הפוך לחלוטין, כאשר קרא למפגינים “לפעול בדרכי שלום ובאהבה”.