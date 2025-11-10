יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן – שכיהן כשר ביטחון תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו – נשא הערב נאום במהלך דיון 40 חתימות בכנסת, והטיח בנתניהו דברים קשים.
ליברמן עלה לדוכן ופנה לנתניהו ישירות: "אתה התכתבת עם יחיא סינוואר, אתה העברת כסף קטארי לחמאס, כל האחריות עליך – והפעם לא תצליח לחמוק. נקים ועדת חקירה ממלכתית שתסיק מסקנות אישיות".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
0 דיונים
כל הכבוד
לא לצאת בסוכות ממרחב מוגן, וגם הנייה יחוסל תוך 48 שעות, אפשר גם לגגל מיכל ליברמן 7 מיליון ולגלות כמה דברים17:15 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גבי
ועדת בהקדם כל מי שנמצא אשם מקןמו בכלא17:20 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עמי
ליברמן ירדת לעומק הביוב והשופכין של עזה בושה!17:19 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב ל
ליברמן,זה ששוחרר את סינוואר?17:18 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לירון
נתניהו לא רוצה ועדת חקירה,בשום אופן. הוא מפחד ש יגלו ו יחשפו את כל האמת .17:24 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי כהן
ליבעארמען-----------אפס כי ימלוך17:21 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סש
קודם מעשים דיבורים אחר כך . להגיד כול אחד יודע . .17:50 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ג׳ורג׳
מה הרספוטין הזה רוצה מעם ישראל18:23 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סש
קודם מעשים דיבורים אחר כך . להגיד כול אחד יודע . .17:50 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לירון
נתניהו לא רוצה ועדת חקירה,בשום אופן. הוא מפחד ש יגלו ו יחשפו את כל האמת .17:24 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר