יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן – שכיהן כשר ביטחון תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו – נשא הערב נאום במהלך דיון 40 חתימות בכנסת, והטיח בנתניהו דברים קשים.

ליברמן עלה לדוכן ופנה לנתניהו ישירות: "אתה התכתבת עם יחיא סינוואר, אתה העברת כסף קטארי לחמאס, כל האחריות עליך – והפעם לא תצליח לחמוק. נקים ועדת חקירה ממלכתית שתסיק מסקנות אישיות".

