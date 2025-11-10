עמירן דביר ודוד איכילביץ משתפים פעולה לראשונה בשיר "אשיר תמיד לך" – יצירה מרגשת המוקדשת לבורא עולם, מתוך כמיהה עמוקה לאחדות ותיקון

הזמר והיוצר עמירן דביר והמפיק המוזיקלי דוד איכילביץ הוציאו יחד שיר משותף בשם "אשיר תמיד לך". השיר, שמוקדש לבורא עולם, נוצר בעקבות הופעה משותפת של השניים לפני כחצי שנה, שבה החליטו לשתף פעולה מוזיקלי.

עמירן דביר הביא לאולפן את המילים והלחן, והשניים עבדו על השיר במשך שעות ארוכות. דוד איכילביץ תרם לעיבוד, לסאונד ולעיבודי הקולות, כולל התערבות בפזמון הראשי. העבודה נמשכה שני לילות רצופים ללא שינה, עד שהשיר הושלם לשביעות רצונם.

עמירן דביר סיפר על התהליך: "לדוד יש כשרון מיוחד שמתחיל מנגינת הפסנתר שלו, ממשיך בעיבוד המדויק, בסאונדים שעוטפים את השיר, בעיבודי הקולות, והכי חשוב מבחינתי משהו שלא קרה לי מעולם, הפקת שירה במשך שעות, בהתעכבות על כל משפט, לפעמים התעכב איתי זמן רב על פרייזינג של מילה בודדת, גם על אות אחת הוא לא ויתר לי. ועל זאת נתונה לו תודתי והערכתי".

דוד איכילביץ הוסיף: "פגשתי את עמירן אחרי אירוע משותף לשנינו, וכבר הרבה זמן רציתי לעשות שיתוף פעולה מוסיקלי איתו והפעם לא ויתרתי לו ועמדתי על כך שנקבע אצלי סשן יצירה באולפן. עמירן הגיע אלי עם שיר שהוא כתב והלחין, שיר מרגש מאוד על כמיהתו לבורא עולם. הרגשתי מיד חיבור והעיבוד זרם מאוד טבעי. עברנו יחד שני לילות של הקלטות, נגינה ויצירה. אפילו רציתי לשיר בית בשיר ועמירן הסכים. שיר מרגש מאוד! תודה עמירן על הזכות".

עמירן הדגיש כי השיר מוקדש לבורא עולם מתוך אהבה, וכי הוא מבטא קריאה מאוחדת: "אבא'לה, ילדיך קוראים, מתי כבר נתאחד".

אבא׳לה, ילדיך קוראים, מתי כבר נתאחד

לבבות אבודים בתוך ים של כאב

קשה למצוא קצת אמת

עזור לי להעיר את כל מכאוביי

כי רק אתה הוא הרופא

היכן יחידתי שלי, תמסור לה שאני מחכה