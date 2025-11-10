משפחות שכולות מפורום הגבורה פנו לוויטקוף ולקושנר בדרישה לא לדרוש את שחרורם של 200 המחבלים הכלואים ברפיח מאחורי קווי הפסקת האש.

משפחות שכולות מפורום הגבורה, פנו במכתב מיוחד לשליח טראמפ המיוחד לאזור, סטיב וויטקוף. במכתב הפצירו המשפחות השכולות בשליח הנשיא לא לנסות להביא לשחרורם של 200 מחבלי החמאס הכלואים ברפיח, מאחורי קווי הפסקת האש בשליטת ישראל.

המכתב, ששלחו היום (שני) מאות משפחות הנכללות בפורום הגבורה — המייצג משפחות שאיבדו יקיריהן במלחמת חרבות ברזל — נכתב על רקע ביקורם של שליחיו של הנשיא האמריקאי בישראל, והחשש שמטרת הביקור של וויטקוף וג'ראד קושנר היא להפעיל לחץ על הממשלה לשחרור המחבלים הכלואים במנהרות ברפיח במסגרת הסדרי הפסקת האש.

לפי המשפחות, אותם עצורים אחראים לזוועות הקשות שנעשו בישראל, ובזכות פעולות של צה״ל הם כלואים כיום מאחורי קווי הפסקת האש. "דינם של אותם הטרוריסטים הוא אחד: מוות", נכתב במכתב, שהוסיף כי שחרורם יפגע בביטחון ישראל ואף באינטרסים של מדינות המערב.

המשפחות קוראות לנציגי הממשל האמריקני לא לאפשר שחרור שיביא לשובם של אותם עצורים לפעילות טרור.

בנוסף למתן התרעה על הסכנה הביטחונית, כוללת הפנייה גם טענות על הפרות מצד החמאס של הסכמי הפסקת האש: לטענת הכותבים, הארגון לא השיב את כל החללים, המשיך לנסות לבצע פעולות טרור ונמנע מהתפרקות נשק. "אנו שאיבדנו את יקירנו קוראים לכם: תנו יד לישראל להילחם בטרור ולהשמיד את החמאס"