לאחר 40 יום של השבתת ממשל חסרת תקדים, הסנאט האמריקני אישר מתווה לסיום המשבר. ההסכם צפוי לעבור לבית הנבחרים – אך עוד נותרו חסמים בדרך לחידוש פעילות הממשלה.

אחרי 40 יום של השבתת ממשל מוחלטת בארה"ב, הארוכה בהיסטוריה של המדינה, חברי קונגרס וסנאט משני צידי המתרס מקדמים מתווה לסיום המשבר. סוף שבוע של משא ומתן קדחתני מניב תוצאות, אך מספר חסמים עוד עומדים בדרך.

לאחר שבועות של קיפאון פוליטי, הסנאט האמריקני אישר הלילה הצעת פשרה תקדימית במטרה לסיים את ההשבתה המתמשכת. בהצבעה נדירה, חלק מחברי המפלגה הדמוקרטית הצטרפו לרפובליקנים ותמכו בהסכם שיאפשר את מימון הממשלה הפדרלית – שחדלה מתפקוד מאז 1 באוקטובר.

הצבעה זו מהווה שלב פרוצדורלי ראשון בלבד, וההצעה תידרש לעבור עוד מספר הצבעות, בראשן בבית הנבחרים, לפני שהמימון ישוחרר רשמית ו-1.4 מיליון עובדי הממשל יוכלו לשוב לעבודתם ולקבל שכר. אם ההליך יעבור בהצלחה, מדובר יהיה בסיום ההשבתה הארוכה ביותר בתולדות ארצות הברית.

מאז תחילת המשבר, הושבתו שירותים חיוניים רבים – בהם תעופה אזרחית, מערכות רווחה, פיקוח פדרלי והטבות סיוע התזונתי פדרלי ליותר מ־41 מיליון אזרחים החיים מתחת לקו העוני.

גורמים כלכליים בארה"ב מזהירים כי הנזק המצטבר למשק עשוי להגיע לעשרות מיליארדי דולרים אם ההסכם לא יאושר במהרה.

בינתיים, מנהיגי שתי המפלגות הביעו זהירות אופטימית. “אנחנו רואים אור ראשון אחרי תקופה ארוכה של חושך פוליטי,” אמר אחד ממנהלי המשא ומתן הדמוקרטיים. בסנאט צפויים לשוב לדיונים נוספים בשעה 11:00 בבוקר (שעון מקומי), בתקווה להביא לאישור מלא של ההסכם עוד השבוע.