תושב תל אביב בן 27 נעצר בחשד לריגול עבור איראן, לאחר שצילם אתרי פגיעת טילים במהלך מלחמת 12 הימים וקיבל תשלום בקריפטו

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי הודיעו כי לאחר חקירה מאומצת, נעצר תושב תל אביב בן 27, אשר על פי החשד תפקד כמרגל איראני ונשלח לצלם נקודות פגיעה של טילים במהלך מלחמת 12 הימים, בתמורה לאלפי שקלים.

בהודעה משותפת של דוברות המשטרה והשב"כ נמסר כי במסגרת פעילות סמויה ומשותפת של מחלק הפשיעה המקוונת במחוז תל אביב והשב"כ, נעצר החשוד בן ה־27 בחשד למגע עם סוכן זר וביצוע משימות מודיעיניות עבור גורמים איראניים.

מחקירת הפרשה עולה כי הצעיר יצר קשר מיוזמתו עם גורמים איראניים דרך רשת חברתית, וביצע עבורם מספר משימות מודיעיניות בתמורה לתשלום כספי. בין היתר, לפי החשד, נשלח החשוד לצלם את מוזיאון תל אביב, גן אברמוביץ' בשכונת בבלי, וכן את אתר נפילת הטיל ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, בהתאם להנחיות שהועברו אליו מהגורמים הזרים.

עוד באותו נושא נפתחה בדיקה פלילית נגד שלושה ראשי שב״כ לשעבר 20:26 | חדשות סרוגים 39 1 😢

עוד עלה כי התשלומים עבור פעילותו הועברו באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים לארנקים דיגיטליים שנוהלו על ידו. בחיפוש שנערך בביתו של החשוד נתפסו ממצאים דיגיטליים ו־18 כרטיסי SIM, שלפי החשד שימשו אותו ליצירת קשר עם הגורמים האיראניים.

החשוד נעצר ביום חמישי האחרון, ובדיון שנערך בעניינו בבית משפט השלום הוארך מעצרו לצורך חקירה נוספת. עם זאת, היום (ב’) הורה בית המשפט לשחרר את החשוד לביתו, ללא תנאי מעצר בית.