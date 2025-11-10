העבודות על הקו החום של המטרונית בראשון לציון יוצאות לדרך: הפרויקט צפוי לחבר את העיר עם באר יעקב, רמלה ולוד לאורך 28 קילומטרים, ולשרת כ־120 אלף נוסעים ביום • במסגרת העבודות ייסללו נתיבי תחבורה ציבורית, שבילי אופניים ויוקמו עשרות תחנות חדשות, כאשר במהלך החודשים הקרובים יוטלו חסימות תנועה זמניות ברחוב רוטשילד

מחר (שלישי) יחלו ברחוב רוטשילד בראשון לציון עבודות להקמת הקו החום של המטרונית, חלק ממערכת תחבורה ציבורית חדשה בשיטת BRT (Bus Rapid Transit) שמיועדת לשפר את הנגישות והתחבורה בעיר ובאזור השפלה.

הקו החום יעבור ממזרח למערב ראשון לציון ויחבר את העיר עם באר יעקב, רמלה ולוד לאורך כ-28 קילומטרים. הוא יעבור בין היתר ברחובות רוטשילד, ירושלים וז’בוטינסקי ויחצה מוקדים מרכזיים כמו מתחם האלף, בית החולים אסף הרופא והמכללה למנהל. לפי התכנון, המערכת תשרת כ-120 אלף נוסעים ביום ותפעל בתדירות של כ-5 דקות בשעות העומס.

במסגרת העבודות ייסללו 15 קילומטרים של נתיבי תחבורה ציבורית לכל כיוון, 14 קילומטרים של שבילי אופניים ויותקנו 58 תחנות חדשות ונגישות. כמו כן, יחודשו תשתיות החשמל והניקוז, ויבוצעו עבודות פיתוח נופי ונטיעת עצים.

במקביל מתקדמות העבודות על הקו הכחול של המטרונית, שיחבר את ראשון לציון מדרום לנס ציונה, רחובות וקריית עקרון, ויגיע עד בית דגן. הקו צפוי לשרת כ-110 אלף נוסעים ביום ולכלול כ-15 קילומטרים של נתיבי תחבורה ציבורית ושבילי אופניים חדשים.

הסדרי תנועה

השלב הראשון של העבודות יחל מחר בלילה (11.11.25) לאורך רחוב רוטשילד, בין רחוב הרצל לרחוב ז’בוטינסקי. החל מהשעה 21:00 ועד 05:00 למחרת ייחסם הרחוב לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים ולא תתאפשר חניה בקטע זה. בנוסף, לא תתאפשר יציאה מרחוב ביאליק לרוטשילד, כאשר רחוב ביאליק יוסדר כרחוב דו-סיטרי ללא מוצא עבור דיירים בלבד.

מיום רביעי, (12.11.2), ולמשך כחצי שנה, יימשכו העבודות ברחוב רוטשילד בין ז’בוטינסקי לביאליק. בתקופה זו תיחסם התנועה לכיוון מזרח, כאשר יישאר נתיב אחד פתוח בין ביאליק להרצל. העבודות יתבצעו בימים ראשון עד חמישי, בין 09:00 ל-19:00.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, אמרה כי "אנחנו ממשיכים ליישם את מדיניות החיבוריות שאני מובילה בכל רחבי הארץ, גם בלב גוש דן והשפלה. הקו החום הוא נדבך נוסף במהפכת התחבורה הציבורית, מערכת חשמלית, מתקדמת וירוקה שתאפשר לתושבי ראשון לציון, רמלה, לוד ובאר יעקב לנוע במהירות, בנוחות ובזמינות גבוהה. כך נצמצם עומסי תנועה, נוריד את הזיהום ונשפר את איכות החיים של מאות אלפי נוסעים מדי יום".

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, הוסיף כי "התחלת העבודות בראשון לציון מסמלת עוד שלב במימוש התוכנית הלאומית שלנו לשיפור התחבורה הציבורית בערים ובפריפריה. זהו פרויקט שמגלם חדשנות טכנולוגית, קיימות סביבתית ותכנון עירוני מתקדם. אנו נמשיך לפעול יחד עם הרשויות המקומיות וחברת נתיבי איילון כדי לספק לתושבים מערכת תחבורה ציבורית אמינה, חכמה ונגישה שתהווה אלטרנטיבה אמיתית לרכב הפרטי".