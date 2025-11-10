סגן הדר גולדין יובא למנוחות 11 שנים אחרי נופלו במבצע צוק איתן וחטיפת גופתו בידי ארגון הטרור חמאס. עיריית כפר סבא, פרסמה את פרטי הלוויה

סגן הדר גולדין יובא מחר (שלישי) למנוחות 11 שנים אחרי נופלו במבצע צוק איתן וחטיפת גופתו בידי ארגון הטרור חמאס. עיריית כפר סבא, עיר הולדתו פרסמה את פרטי הלוויה.

העירייה קוראת לציבור להגיע, ללוות את הדר בדרכו האחרונה, ולחלוק לו כבוד – עם דגלי ישראל בלוויה שתתחיל בשעה 9:30. מסלול הלוויה: מחלף 531/תל חי כפר סבא רחוב תל חי – לרח' ויצמן רחוב ויצמן – לרח' העמק, עד לכניסה לבית העלמין הצבאי

עוד באותו נושא הם רצו שתבוא שוב: השיעור שקיבלתי ממפגש עם הדר גולדין 11:28 | זאבי רוט 5 2 ❤️

הכבישים שייחסמו בין השעות 08:00–14:00 (בהתאם להנחיות המשטרה):

– רח' ויצמן – בקטע שבין רחובות תל חי-רבקה גובר, לכיוון מזרח

– רח' ויצמן – בקטע שבין רחובות נורדאו-תל חי, לכיוון מערב

– רח' העמק – בקטע שבין רחובות הכרמל-ארזים

– רח' הגליל – בקטע שבין רחובות הגנד"ע-ויצמן, לכיוון דרום

– רח' רבקה גובר – תתאפשר יציאה בלבד, לכיוון מזרח

חניונים לציבור:

– חניון רכבת נורדאו

– חניוני רחוב ארבל

– חניוני קניון ערים

– חניון רחוב ירושלים

מהעייריה נמסר: "בן כפר סבא, לוחם גבעתי, מפקד נערץ ומדריך אהוב בתנועת בני עקיבא, יובא מחר למנוחת עולמים – 11 שנים לאחר שנפל בקרב רפיח והוכרז כחלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע. הדר, בן 23 בנופלו, הותיר אחריו את הוריו לאה ושמחה, אחותו איילת, אחיו חמי ואחיו התאום צור.אנו מרכינים ראש ומחבקים את משפחת גולדין. יהי זכרו של הדר ברוך ונצור בלב כולנו".