אחרי הפסקה ארוכה של שנים, הפקת הפסטיגל מחזירה את ילדי הפסטיגל. השיר החדש "אין דבר ששיר לא יוכל לתקן" יוצא עם קליפ מתוק ושמח בהשתתפות כל הכוכבים הגדולים

אחרי שנים ארוכות של געגוע לנוסטלגיה, זה קורה סוף-סוף: ילדי הפסטיגל – אותו קונספט אגדי שגרם לכולנו לרקוד מול המסך ולשיר בקולי קולות – חוזרים אלינו!

במסגרת אימג'ן פסטיגל, ילדי הפסטיגל החדשים משחררים שיר חדש ומלא אופטימיות יחד עם כל כוכבי הפסטיגל האהובים: "אין דבר ששיר לא יוכל לתקן".

צפו בקליפ השיר "אין דבר ששיר לא יוכל לתקן":

השיר הזה הוא תזכורת תמימה ומרגשת לכוחו של שיר אחד קטן להאיר עולם שלם. גם אחרי תקופות מאתגרות, רגע של מוזיקה, צחוק ואמונה יכול לתקן הכול – ולהחזיר לנו את התמימות, הילדות והקסם שהפסטיגל תמיד ידע לייצר.

את המילים והלחן חתום דורון מדלי, האיש מאחורי אינספור להיטי פסטיגל בלתי נשכחים. על ההפקה המוזיקלית מנצח גיא דאן, בעיבוד משותף עם אושר ביטון.