השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה של עוצמה יהודית: "נעביר את החוק אל מול תומכי המחבלים טיבי, עבאס, עודה ושות', שכמובן יקרקרו על כך שהחוק עתיד להוציא להורג את המפלצות שהם נלחמים למענן בכנסת.שימשיכו לקרקר".

הדברים המלאים: "היום בעזרת השם אנחנו עומדים לצעוד צעד ענק נוסף לעבר עשיית היסטוריה במדינת ישראל – בחקיקת חוק עונש מוות למחבלים. החוק הצודק ביותר, המוסרי ביותר, והחשוב ביותר, במיוחד בעת הזו".

"היום הכנסת תצביע על החוק בעזרת השם בקריאה ראשונה, והוא צפוי לעבור ברוב גדול בעזרת השם. אני מצפה מכל סיעות הקואליציה, וכן, גם מסיעות האופוזיציה הציוניות, להיות במליאה ולהצביע פה אחד בעדו – אל מול תומכי המחבלים טיבי, עבאס, עודה ושות', שכמובן יקרקרו על כך שהחוק עתיד להוציא להורג את המפלצות שהם נלחמים למענן בכנסת. שימשיכו לקרקר".

"חשוב לי להגיד: מיד לאחר שהחוק יעבור היום בעזרת השם בקריאה ראשונה, הועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל תיכנס למרתון דיונים, על מנת להשלים את החקיקה במהירות המרבית, כך שנוכל להביאו להצבעה במליאה לקריאה שניה ושלישית בהקדם. המטרה היא לא להגיד שאנחנו מעבירים את החוק, אלא להעביר אותו באמת. לא יהיו על כך שום פשרות מצידנו".

"כבר היום מחבלים פוטנציאלים יודעים שעונש המאסר שלהם הוא כבר לא מה שהיה פעם – בעקבות השינוי הדרמטי שביצענו בתנאי הכליאה בבתי הכלא. אבל כאשר נשלים את החקיקה החשובה הזו, וחוק עונש מוות למחבלים יהיה העונש המחייב, כך שלכל מיני שופטים עם מוסר מעוות לא יהיה שיקול דעת אם לרחם על המחבלים או לא, אנחנו נעלה שלב דרמטי בהרתעה: המחבלים ידעו – הריטואל הזה, של לחטוף יהודים כדי לשחרר תמורתם מחבלים רוצחי מבתי הכלא – נגמר. מחבלים שבאים לרצוח יהודי ישוחררו למקום אחד בלבד: לגיהנום".

לשאלת סרוגים לגבי דבריו על מעצר היועמ"שית במידה וימצאו את הפלאפון של הפצ"רית ענה השר: "אני לא מעורב בחקירה, אבל אני חוזר על מה שאמרתי – בטלפון של הפצ"רית יש ראיות נגד היועמ"שית".