יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד ענה היום (שני) לשאלת סרוגים לגבי סירובו לענות לשאלות של כתבי ערוץ 14: "ערוץ 14 לא כלי תקשורת, זה ערוץ תעמולה".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
לפיד נמנע באופן קבוע לענות על שאלות של כתבי ערוץ 14 בגלל שלטענתו בעלי הערוץ, מעורבים בפלילים. בעבר אף פירט כי מדובר בחטיפה ורצח.
אלא שלפיד טועה, בעלי ערוץ 14 הוא יצחק מירליאשווילי, ומי שהיה מעורב באירוע הוא אביו מיכאל. הוא הורשע ברוסיה לפני שנים רבות ובית המשפט האירופי לזכויות אדם פסק לטובתו בעתירה שהגיש נגד רוסיה, על כך שהראיות בתיק הושגו באמצעים לא הוגנים.
בכל מקרה, השבוע ביקשנו לשאול את לפיד, אם הערוץ של מירילשוילי פסול, מה דעתו של כלי התקשורת של נוני מוזס בעלי ידיעות אחרונות שנאשם בפרשת השוחד בתיק 2000.
לפיד שינה גרסה והשיב: "אני לא עונה לערוץ 14 לא בגלל החשד בפלילים אלא בגלל שזה ערוץ תעמולה שקנו במתנה לראש הממשלה".
לפיד הוסיף: "אני מדבר עם כל גוף תקשורת שקשור לעיתונות הם לא קשורים לעיתונות. ערוץ תעמולה של ראש הממשלה". בשבוע שעבר בפתח ישיבת הסיעה סירב לפיד לענות לשאלות של כתב הערוץ אברהם חסון וענה: "זה לא אתה. ערוץ 14 זה לא גוף תקשורת, זה ערוץ תעמולה שקנה מתנה לבנימין נתניהו – אוליגרך עם רקע עברייני אפל מאוד, ולפיכך אני לא עונה לשאלות של הערוץ".
מוקדם יותר ראש האופוזיציה יאיר לפיד התבטא בחריפות בפתח ישיבת הסיעה של יש עתיד נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "הוא אסון בינלאומי, הוא בושה ליהדות, הוא חרפה לציונות, הוא פשיסט יהודי מסוכן".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
משה נחמיאל
חקירה נגד מירלשווילי - האב והבן- נדרשת. הכל, כל העבר וכל העסקים בעולם. לגלות הכל .15:07 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלישע רייפן
חתיכת אפס לא שווה התייחסות15:06 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ס.ג.
ערוץ רעל ושנאה. זה בסדר לא קבל דעה של אדם זה או אחר. גם אם הוא ראש אופוזיציה או ראש ממשלה. אבל ערוץ 14 מסיטים נגד חצי עם וזו הבעיה הגדולה. רק רעל...
ערוץ רעל ושנאה. זה בסדר לא קבל דעה של אדם זה או אחר. גם אם הוא ראש אופוזיציה או ראש ממשלה. אבל ערוץ 14 מסיטים נגד חצי עם וזו הבעיה הגדולה. רק רעל ושנאה.המשך 15:20 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יגאל עמ
לכאורה אני לעולם לא הצלחתי להבין אותו את לפיד . ערוץ 14 הוא ערוץ לגיטימי יתכן שהוא לפיד מפחד מהשאלות שלהם ולא יהיו לו תשובות . פעם בהתחלה של...
לכאורה אני לעולם לא הצלחתי להבין אותו את לפיד . ערוץ 14 הוא ערוץ לגיטימי יתכן שהוא לפיד מפחד מהשאלות שלהם ולא יהיו לו תשובות . פעם בהתחלה של יש עתיד תמכתי בלפיד כשהבנתי מי הבן האדם מבחינה פוליטית שהוא לא מתאים לכלום מהר מאוד חזרתי לליכוד . זה אחד הסיבות שיש עתיד נופלת בסקרים ויתכן מאוד שלא תעבור את אחוז החסימה וזה בגללו כי שאר החכים ביש עתיד יודעים איך לנהל ענינים בפוליטיקה אבל הוא לא לכן חייבים להחליף אותו במנהיג אחר ליש עתיד שיעשו פרימריז להחליף מנהיג יותר ראוי למפלגה . ותראו איך יש עתיד תעלה בסקרים ובמנדטיםלכאורההמשך 15:22 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ס.ג.
ערוץ רעל ושנאה. זה בסדר לא קבל דעה של אדם זה או אחר. גם אם הוא ראש אופוזיציה או ראש ממשלה. אבל ערוץ 14 מסיטים נגד חצי עם וזו הבעיה הגדולה. רק רעל...
ערוץ רעל ושנאה. זה בסדר לא קבל דעה של אדם זה או אחר. גם אם הוא ראש אופוזיציה או ראש ממשלה. אבל ערוץ 14 מסיטים נגד חצי עם וזו הבעיה הגדולה. רק רעל ושנאה.המשך 15:20 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה נחמיאל
חקירה נגד מירלשווילי - האב והבן- נדרשת. הכל, כל העבר וכל העסקים בעולם. לגלות הכל .15:07 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלישע רייפן
חתיכת אפס לא שווה התייחסות15:06 10.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר