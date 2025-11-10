ראש האופוזיציה יאיר לפיד ענה לשאלת סרוגים, מדוע הוא מחרים את ערוץ 14 אבל לא את ידיעות אחרונות: "ערוץ 14 לא כלי תקשורת, זה ערוץ תעמולה"

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד ענה היום (שני) לשאלת סרוגים לגבי סירובו לענות לשאלות של כתבי ערוץ 14: "ערוץ 14 לא כלי תקשורת, זה ערוץ תעמולה".

לפיד נמנע באופן קבוע לענות על שאלות של כתבי ערוץ 14 בגלל שלטענתו בעלי הערוץ, מעורבים בפלילים. בעבר אף פירט כי מדובר בחטיפה ורצח.

אלא שלפיד טועה, בעלי ערוץ 14 הוא יצחק מירליאשווילי, ומי שהיה מעורב באירוע הוא אביו מיכאל. הוא הורשע ברוסיה לפני שנים רבות ובית המשפט האירופי לזכויות אדם פסק לטובתו בעתירה שהגיש נגד רוסיה, על כך שהראיות בתיק הושגו באמצעים לא הוגנים.

בכל מקרה, השבוע ביקשנו לשאול את לפיד, אם הערוץ של מירילשוילי פסול, מה דעתו של כלי התקשורת של נוני מוזס בעלי ידיעות אחרונות שנאשם בפרשת השוחד בתיק 2000.

לפיד שינה גרסה והשיב: "אני לא עונה לערוץ 14 לא בגלל החשד בפלילים אלא בגלל שזה ערוץ תעמולה שקנו במתנה לראש הממשלה".

לפיד הוסיף: "אני מדבר עם כל גוף תקשורת שקשור לעיתונות הם לא קשורים לעיתונות. ערוץ תעמולה של ראש הממשלה". בשבוע שעבר בפתח ישיבת הסיעה סירב לפיד לענות לשאלות של כתב הערוץ אברהם חסון וענה: "זה לא אתה. ערוץ 14 זה לא גוף תקשורת, זה ערוץ תעמולה שקנה מתנה לבנימין נתניהו – אוליגרך עם רקע עברייני אפל מאוד, ולפיכך אני לא עונה לשאלות של הערוץ".

מוקדם יותר ראש האופוזיציה יאיר לפיד התבטא בחריפות בפתח ישיבת הסיעה של יש עתיד נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "הוא אסון בינלאומי, הוא בושה ליהדות, הוא חרפה לציונות, הוא פשיסט יהודי מסוכן".