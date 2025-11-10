עימות פרץ היום בועדת חוקה, במסגרת דיון על חוק היועמ"שית, כאשר יו"ר הועדה רוטמן הזכיר את רצח רבין וח"כ לזימי בתגובה תקפה "הרצחת וגם ירשת"?

הוצאה מהדיון: במהלך הדיון שהתקיים בצהריים בוועדת החוקה בנושא פיצול תפקיד היועמ"שית, העלה יו"ר הועדה ח"כ שמחה רוטמן את זכרו של רבין. בתגובה, חברת הכנסת נעמה לזימי התפרצה עליו ואמרה "הרצחת וגם ירשת?" וגרפה מחאות מחברי הכנסת ומקהל הנוכחים בדיון. רוטמן בתורו הוציא קרא אותה לסדר והוציא אותה מדיוני הוועדה.

צפו בתיעוד (צילום: ערוץ הכנסת):

לזימי אמרה "הרצחת וגם ירשת? אתה רצת ברשימה עם מי שהסית לרצח רבין". היא המשיכה, "לדבר על רצח רבין אחרי מי שהיה ברשימה שלך? אתה רצת עם בן גביר!". ח"כ אריאל קלנר מהליכוד, שנכח בדיון, הגיב לדברים ואמר: "הלקח שלהם מרצח רבין זה שמותר להסית, רק לא נגד רבין. נגד נתניהו מותר".