יש כל כך הרבה סיבות היום מדוע לייצר חלב ללא פרות, שזה נשמע לא הגיוני שזה לא היה קיים עד היום. אז מחלבות גד וחברת Remilk נרתמו למשימה ומשיקות את 'החלב החדש' – חלב ללא פרות

מחלבות גד וחברת Remilk הישראלית, המובילה עולמית בפיתוח וייצור של מוצרי חלב אמיתיים ללא פרות, הכריזו הבוקר (שני) כי 'החלב החדש' שמהווה שילוב בין טעם בלתי מתפשר לחדשנות פורצת דרך, יושק בבתי הקפה והמסעדות בישראל; בתחילת ינואר 2026 יושק החלב החדש ברשתות השיווק המובילות ובחודשים הקרובים יושקו מוצרים נוספים.

השקת 'החלב החדש' בישראל מאפשרת לצרכן הישראלי לטעום, לצרוך וליהנות מקטגוריה פורצת דרך שמסמלת מהפכה עולמית בשוק מוצרי החלב, ומהווה בשורה במקרר החלב עבור הצרכנים בישראל.

'החלב החדש' מבוסס על חלבוני חלב אמיתיים המיוצרים בתהליך התססה ייחודי ללא בעלי חיים והוא זהה בטעם ובמרקם לחלב פרה ועשיר בערכים תזונתיים. 'החלב החדש' יהיה זמין ברשתות בתי קפה ובמסעדות נבחרות בארץ, ובתחילת ינואר 2026 ההשקה תתרחב לרשתות השיווק השונות. בחודשים הקרובים צפויות מחלבות גד ו-Remilk להשיק מוצרים נוספים בסדרה.

למעשה, קודם השקת תחליף החלב ובהתבסס על מחקרים שנעשו בקרב האוכלוסייה בישראל, התברר הצורך החזק כל כך בתחליף לחלב פרה. אלא שבשוק יש כל כך הרבה תחליפים ולכן היה צורך להמציא את הגלגל מחדש.

הפתרון עליו חשבו במחלבות גד וב-remilk, הוא חלב שאינו צמחי. החלבון של Remilk זהה לחלוטין לחלבון המופק על ידי פרות אך מיוצר מבלי להשתמש אף לא בתא אחד מן החי. החלבון קיבל את אישור ה-FDA ומשרד הבריאות הישראלי.

בניגוד לתחליפי חלב מן הצומח, חלבוני Remilk זהים למקביליהם המסורתיים ולכן ניתן להפיק מהם מוצרי חלב הזהים בטעמם ומרקמם לכאלה המיוצרים באמצעות חלב פרה.

במסגרת ההשקה יושקו שלושה מוצרים שונים: חלב בריסטה לשוק המקצועי שמושק בבתי קפה ובמסעדות בימים אלו; ובינואר 2026 יושקו לשוק הקמעונאי שני מוצרים נוספים – חלב מועשר וחלב מועשר בטעם וניל.

פיתוח המוצרים מבוסס על הטכנולוגיה החדשנית של Remilk, שפותחה במהלך חמש השנים האחרונות, בהשקעה של למעלה מ־150 מיליון דולר. הטכנולוגיה כוללת שורה של פטנטים ייחודיים, המאפשרים ייצור מוצרי חלב אמיתיים ללא שימוש בפרות – עשירים בערכים תזונתיים ועם כל היתרונות של חלב מסורתי: טעם עשיר, מרקם מושלם, יכולת הקצפה גבוהה ויציבות מצוינת בקפה, בדיוק כמו חלב פרה.

החלב החדש זהה בטעמו לחלב מסורתי, הוא עשיר בערכים תזונתיים, ומתאים לכל שימוש בדומה לחלב המסורתי. החלב מוקצף במהירות לקצף עשיר ויציב, נטול לקטוז וכולסטרול, מועשר בסידן ובוויטמינים ומכיל כ-75% פחות סוכר מחלב מסורתי. בנוסף, החלב החדש הינו חלב בכשרות פרווה.

כל אלו הופכים אותו לחלב ללא פשרות, בשורה עבור אלו שנמנעו עד כה מחלב ומתחליפי חלב מסיבות של טעם, הימנעות מלקטוז, ערכים תזונתיים, כשרות ועוד.

בשבועות האחרונות קיימו Remilk וגד, בשיתוף מכון גיאוקרטוגרפיה, סקר מקיף הבוחן את עמדות הציבור הישראלי כלפי חלב ותחליפי חלב. מהממצאים עולה כי 92% מהישראלים צורכים חלב מן החי, ו-61% צורכים תחליפי חלב. למעשה, 56% מהציבור משלבים בין חלב מן החי לתחליפי חלב, נתון המהווה עדות לפתיחות גבוהה לחדשנות לצד נאמנות למוכר. יחד עם זאת 55% מהישראלים ציינו כי תחליפי החלב הקיימים אינם טעימים מספיק.

ממצאי הסקר מצביעים על כך שהטעם הוא הגורם המרכזי בצריכת מוצרי חלב חדשים, הרבה לפני שיקולים אחרים. הצרכנים הישראלים פתוחים לחדשנות, אך מצפים למוצר שמעניק חוויית חלב אמיתית בטעם, במרקם ובשימוש. מממצאי הסקר עולה גם כי 66% מהציבור מקפידים על הפרדה בין בשר לחלב, ו -61% מאלו שמפרידים אמרו כי היו שמחים לשתות קפה עם חלב לאחר ארוחה בשרית אילו היה חלב כשר פרווה בטעם חלב אמיתי. ניכר כי לצרכנים שומרי כשרות קיימת ציפייה לפתרונות שיאפשרו להם ליהנות ממשקאות חלב לאחר ארוחה בשרית מבלי להתפשר על הטעם, דבר שמחדד את הביקוש לחלב כשר פרווה איכותי.

כלומר, מדובר בבשורה אדירה לשומרי הכשרות. מעבר לטעמו הנפלא של החלב, שמרגיש כמו חלב פרה לחלוטין, האפשרות להקציפו ועוד, ניתן יהיה לעשות שימושים כה רבים בחלב כמו להוסיף אותו לתבשילים מסוימים, להעשיר איתו מאכלים שהחלב מחמיא להם, רק בגרסה הפרווה שלהם. _סתם דוגמא, פירה רך ובמרקם נהדר, ניתן להפיק בעזרת חלב. וכעת, ניתן יהיה לאכול כזה לצד סטייק עסיסי).

עמיר אהרון, מנכ"ל מחלבות גד אמר באירוע: "החיבור עם Remilk מסמל מבחינת גד פריצת דרך עולמית: חלב שמבוסס על ידע וטכנולוגיה מתקדמת, אך נשען על עשרות שנות מסורת קולינרית. 'החלב החדש' מוכיח שאפשר לשלב פרימיום, קיימות וחדשנות תעשייתית מבלי להתפשר על הטעם.

לראשונה, גד מביאה את המומחיות הקולנירית רכת השנים של החברה לקטגוריית החלב בישראל.. מבחינתנו, 'החלב החדש' הוא יותר ממוצר, הוא רגע היסטורי שבו מסורת רבת שנים של יצור גבינות פוגשת טכנולוגיה פורצת דרך. זהו מהלך שממשיך את המחויבות של גד לשים תמיד את הטעם, האיכות והחוויה במרכז".

אביב וולף, מייסד ומנכ”ל Remilk הוסיף: "הקמנו את Remilk עם חזון ומטרה ברורים – ליצור עולם טוב יותר, בריא יותר וטעים יותר בזכות חלב אמיתי ללא פרות. היום, בצעד יוצא דופן בקנה מידה עולמי החזון הזה הופך למציאות: 'החלב החדש' יוצא לדרך כאן בישראל.

השותפות עם מחלבות גד, שמביאה עמה מסורת קולינרית יוצאת דופן, היא הצעד הטבעי כדי להבטיח את המוצרים האיכותיים והטעימים ביותר. אנחנו גאים בשותפות שבנינו יחד, המחברת בין חזון וחדשנות לבין טעם ואיכות בלתי מתפשרים".

נזכיר כי מחלבות "גד" היא מהמובילות בענף החלב בישראל והרביעית בגודלה בארץ. המחלבה מציעה מגוון רחב של מוצרים בהשראת מיטב המסורות הקולינריות – גבינות בלקניות, איטלקיות וצרפתיות, גבינות שמנת בסגנון ניו-יורק, יוגורטים ומעדני חלב. השילוב בין ידע בינלאומי, טכנולוגיה מתקדמת ומסורת משפחתית רבת-שנים מעניק ל"גד" את אופייה הייחודי. כך למשל, ייצור הגבינות הבלקניות נשען עד היום על המתכונים שהביא המייסד בתחילת המאה ה-20.

בראשה של "גד" עומד עזרא כהן, יושב ראש ובעלים, הממשיך את מורשת המשפחה בדבקות ובחזון ומוביל את החברה לשילוב מתמיד בין מסורת לחדשנות. תחת הנהגתו, "גד" תרה כל העת אחר טעמים חדשים ופתרונות פורצי דרך בעולמות החלב ומוצריו – וכל זאת תוך הקפדה על חומרי גלם איכותיים, על טעמים ומרקמים מעולים ועל ערכי משפחה ומסורת.

Remilk היא מובילה עולמית בייצור מוצרי חלב ללא שימוש בבעלי חיים. החברה שגייסה למעלה מ150 מיליון דולר נוסדה על ידי אביב וולף, יזם בעל ניסיון עשיר במספר חברות הזנק. Remilk נוסדה כחלק מאידיאולוגיה משותפת של שינוי תעשיית החלב כך שתספק מזון טעים ואיכותי לאוכלוסיית העולם הגדלה, מבלי לפגוע במשאבי הטבע או בבעלי חיים.

Remilk מייצרת חלבוני חלב הזהים בהרכבם לחלבוני חלב המיוצרים על-ידי פרות, תוך שימוש בתהליך תסיסה ייחודי ומוגן פטנטים. תהליך זה, מגביר באופן דרמטי את יעילות הייצור ולראשונה בהיסטוריה מבטל את הצורך בשימוש בפרות בייצור חלב בקנה מידה תעשייתי, מבלי להתפשר על טעם, פונקציונאליות או ערכים תזונתיים.