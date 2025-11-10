במענה לשאלת סרוגים, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי לא יתמוך בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש: "זה נושא מהותי וחשוב, אך לא גישה עניינית – אלא ניסיון לסגור את התיק של נתניהו בניגוד לכל כללי המשחק"

לאחר הדיון של ועדת חוקה על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שאלנו את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן האם סיעתו תתמוך בחוק כשהוא יעלה להצבעה. במענה לשאלת סרוגים, ליברמן הבהיר כי יתנגד להצעה.

"זה נושא מהותי וחשוב, גם בקווי היסוד של הממשלה הקודמת הנושא הופיע. מה שלא נתמוך בו הוא ניסיון למנות תובע שיסגור את התיק לנתניהו – וזה מה שמסתתר מאחורי ההצעה הזו. כרגע המשמעות היחידה של חוק פיצול היועץ המשפטי זה לא גישה עניינית – אלא ניסיון לסגור את התיק של נתניהו בניגוד לכל כללי המשחק ולכל הראיות".

בדבריו בפתח ישיבת הסיעה ליברמן התייחס לסירובו המתמשך של ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל". בדבריו הציג ציטוט מדבריו של נתניהו עצמו בפברואר 2022, שדרש להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר פרשת הרוגלות בימי ממשלת בנט לפיד.

"אי אפשר לטאטא את הדברים מתחת לשטיח. אי אפשר להסתתר מאחורי מכבסת מילים. רק ועדת חקירה ממלכתית יכולה לתת לציבור תשובות ברורות לשאלות המרכזיות" אמר אז נתניהו, כשמילותיו הוצגו היום (שני) בשלט בחדר הסיעה של ליברמן. "כל יום שעובר בלי ועדת חקירה ממלכתית מגדיל את הסיכויים לשיבוש חקירה, תיאום עדויות והעלמת ראיות".

"אני שומע פרשנים, כל מיני לשעברים, שבעיקר מדברים מפוזיציה כזאת או אחרת" אמר ליברמן. "הברירה היחידה היא ועדת חקירה ממלכתית – ואין מי שנימק את הצורך הזה יותר טוב מבנימין נתניהו".