לאחר הדיון של ועדת חוקה על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שאלנו את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן האם סיעתו תתמוך בחוק כשהוא יעלה להצבעה. במענה לשאלת סרוגים, ליברמן הבהיר כי יתנגד להצעה.
"זה נושא מהותי וחשוב, גם בקווי היסוד של הממשלה הקודמת הנושא הופיע. מה שלא נתמוך בו הוא ניסיון למנות תובע שיסגור את התיק לנתניהו – וזה מה שמסתתר מאחורי ההצעה הזו. כרגע המשמעות היחידה של חוק פיצול היועץ המשפטי זה לא גישה עניינית – אלא ניסיון לסגור את התיק של נתניהו בניגוד לכל כללי המשחק ולכל הראיות".
בדבריו בפתח ישיבת הסיעה ליברמן התייחס לסירובו המתמשך של ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל". בדבריו הציג ציטוט מדבריו של נתניהו עצמו בפברואר 2022, שדרש להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר פרשת הרוגלות בימי ממשלת בנט לפיד.
"אי אפשר לטאטא את הדברים מתחת לשטיח. אי אפשר להסתתר מאחורי מכבסת מילים. רק ועדת חקירה ממלכתית יכולה לתת לציבור תשובות ברורות לשאלות המרכזיות" אמר אז נתניהו, כשמילותיו הוצגו היום (שני) בשלט בחדר הסיעה של ליברמן. "כל יום שעובר בלי ועדת חקירה ממלכתית מגדיל את הסיכויים לשיבוש חקירה, תיאום עדויות והעלמת ראיות".
"אני שומע פרשנים, כל מיני לשעברים, שבעיקר מדברים מפוזיציה כזאת או אחרת" אמר ליברמן. "הברירה היחידה היא ועדת חקירה ממלכתית – ואין מי שנימק את הצורך הזה יותר טוב מבנימין נתניהו".
ליברמן יש לך מזל של חמור שהרוסים עדיין תומכים בך .
אל תשכח שבמשמרת שלך מונה הרמטכ"ל הכושל. במשמרת שלך מונה ראש השב"כ הכושל בניגוד לחוק . היות והמינוי שלכם היה דפוק כמוכם על מה יש לך לבקש ועדת חקירה? זה...
אל תשכח שבמשמרת שלך מונה הרמטכ"ל הכושל. במשמרת שלך מונה ראש השב"כ הכושל בניגוד לחוק . היות והמינוי שלכם היה דפוק כמוכם על מה יש לך לבקש ועדת חקירה? זה לא מועדון שצריך שומר אגרופן, פה מדובר על החיים בישראל . תתפטר ותלך לעשות לביתךהמשך 14:46 10.11.2025
מוישיק
בתגובה ל: ליברמן יש לך מזל של חמור שהרוסים עדיין תומכים בך .
הכל קרה במשמרת של מלאך החבלה, שכרגיל מפיל את האחריות על כולם והוא קוצר רק הצלחות.14:50 10.11.2025
