תאילנד הודיעה כי היא משעה את הסכם השלום עם קמבודיה אחרי ששני חיילים תאילנדים נפצעו בפיצוץ מוקש במהלך סיור גבול

לפני שלושה חודשים תאילנד וקמבודיה הגיעו להסכם הפסקת אש בהובלת הנשיא טראמפ. היום (שני) תאילנד הודיעה כי היא משעה את הסכם השלום אחרי ששני חיילים תאילנדים בסיור גבול נפצעו בפיצוץ מוקש.

הסכסוך בין המדינות קיים כבר למעלה ממאה שנה, בקיץ האחרון התרחשו מספר עימותים בגבול שאיימו לגלוש למלחמה כוללת לפני שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ סייע בתיווך הפסקת אש שנמשכת ברובה מאז יולי. הסכם השלום מתבצע בשלבים, כשהשלב הבא היה אמור להיות שחרורם של 18 חיילים קמבודים שנעצרו בתאילנד. כעת השחרור יושהה.

בעקבות פיצוץ המוקשים חייל אחד איבד את רגלו הימנית ואילו השנה נפצע בחזה שר ההגנה התאילנדי, נתאפון נרקפניט, אמר כי הצבא טרם קבע האם המוקש שהתפוצץ הוטמן לאחרונה, או שם מלפני הפסקת האש. ההסכם הושהה עד לבירור הנושא.