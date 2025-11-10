צה"ל ממשיך בשגרת התקיפות ואפילו מגביר. בצהריים תקפו מטוסי קרב יעדים של חיזבאללה באזור ריחאן, בגזרה המרכזית של דרום לבנון

גל התקיפות בלבנון לא מפסיק: כלי התקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות של צה"ל באזור ריחאן, בגזרה המרכזית של דרום לבנון.

התקיפה שהתנהלה במתווה של "חגורת אש" – כלומר רצף פצצות סמוכות, נועדה לפגוע ככל הנראה במתקן תת קרקעי שהוסווה בהרים שמקיפים את הכפר בגזרת נבטיה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . התקיפות בלבנון

בשבועיים האחרונים צה"ל מעלה הילוך בתקיפות של יעדי חיזבאללה, מעבר לשגרת החיסולים שהפכה ליום-יומית ולפעמים יותר ממחבל אחד ביום.

עוד באותו נושא ההסלמה בצפון מתרחבת: "לא ניתן לחיזבאללה להתאושש" 19:38 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בימים האחרונים חוסלו 5 מחבלי חיזבאללה בהם 3 מחבלים חוסלו ב-2 תקיפות נפרדות במהלך השבת. בשעות הבוקר כוחות אוגדה 210 וחיל האוויר חיסלו שני מחבלים מארגון הטרור "הפלוגות הלבנוניות", שפועל בהכוונת חיזבאללה, בכפר שבעא, ובהמשך היום נאמר כי חוסל מחבל נוסף של חיזבאללה במרחב ברעשית. אתמול חוסל מהנדסה שעסק בשיקום יכולות של חיזבאללה.