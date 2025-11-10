המכון הישראלי לדמוקרטיה מפרסם סקר חדש בנוגע למימוש עקרונות סיום המלחמה, השפעת הממשל האמריקני על ביטחון ישראל, עתידה של יהודה ושומרון, הרפורמה המשפטית וסוגיית גיוס החרדים. רוב גדול בציבור סבורים שרוב העקרונות לסיום המלחמה שעליהם הכריז נתניהו טרם מומשו

המכון הישראלי לדמוקרטיה מפרסם היום (שני) סקר חדש המציג תמונת מצב עדכנית על עמדות הציבור הישראלי בנושאים המרכזיים שעל סדר היום. על פי הסקר החדש בציבור היהודי 41% תומכים בסיפוח שטחי יהודה ושומרון, ומחצית מהציבור היהודי תומך בגיוס כל הצעירים החרדים, למעט מצטיינים.

בנוגע למימוש עקרונות סיום המלחמה: מחמשת העקרונות שהציב ראש הממשלה נתניהו לסיום המלחמה, השבת כלל החטופים היא העיקרון היחיד שרוב הציבור (72%) סבורים כי מומש במידה די רבה או רבה מאוד. מנגד, רוב גדול בציבור גורסים שמומשו במידה די מעטה או לא מומשו כלל עד כה: השליטה ביטחונית ישראלית בעזה – 64%, פירוז הרצועה – 69%, פירוק חמאס מנשקו – 74%, וכינון ממשל אזרחי שאינו חמאס או הרשות הפלסטינית – 74%. בקרב היהודים, מי שמיקמו עצמם בימין סבורים בשיעורים גבוהים יותר ממי שמיקמו עצמם בשמאל ובמרכז כי העקרונות הללו מומשו.

בנוגע לעתיד יהודה ושומרון/הגדה המערבית: בציבור היהודי 41% תומכים בסיפוח השטחים למדינת ישראל, 27% תומכים בהגעה להסדר מדיני עם הפלסטינים, ו-17% בהשארת המצב הקיים. בקרב הערבים התמונה הפוכה: הרוב (61%) תומכים בהסדר מדיני. בפילוח לפי מחנות פוליטיים (יהודים), בשמאל הרוב (71.5%) תומכים בהסדר מדיני. במרכז השיעור הגבוה ביותר (39%) תומכים בהסדר, 24.5% מצדדים בהשארת המצב על כנו ו-19% תומכים בסיפוח. בימין הרוב (58%) תומכים בסיפוח השטחים.

בנוגע להשפעת הממשל האמריקני על ביטחון ישראל: בכלל המדגם 44% סבורים כי הממשל האמריקני הוא הגורם המשפיע ביותר על ההחלטות הביטחוניות הנוגעות לישראל, לעומת 23% בלבד הסבורים שממשלת ישראל היא הגורם המחליט המרכזי ו־28% המעריכים כי שתי הממשלות משפיעות במידה דומה על החלטות אלו.

בעניין סוגיית הרפורמה המשפטית: מחצית מכלל הציבור סבורים שאין לקדם כעת את החקיקה המשפטית לעומת שליש התומכים בהמשך קידומה. בציבור היהודי רוב גדול בשמאל ובמרכז (בהתאמה 87% ו-67.5%) מתנגדים לקידום הרפורמה/ההפיכה, בימין מחצית תומכים בהמשך המהלך לעומת כשליש המתנגדים לכך.

ובנוגע לגיוס חרדים: מחצית הציבור היהודי תומכים בגיוס כל הצעירים החרדים למעט מצטיינים, 31% תומכים בגיוס צעירים חרדים שאינם לומדים תורה ו־15% תומכים בהמשך המצב הקיים שבו רק מיעוט קטן מתגייסים באופן התנדבותי. לעומת זאת בציבור החרדי כשלושה רבעים תומכים בשימור המצב הקיים. בקרב הציבור הערבי השיעור הגבוה ביותר (35%) תומכים בהשארת המדיניות על כנה, אולי כדי לא לפתוח את הנושא גם בהקשר גיוס צעירים ערבים.

הסקר נערך בתחילת חודש נובמבר על ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות בהובלת פרופסור תמר הרמן במכון הישראלי לדמוקרטיה, בין התאריכים 2 עד 6 בנובמבר 2025 וכלל 604 מרואיינים בשפה העברית ו־152 מרואיינים בשפה הערבית.