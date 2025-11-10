לפיד בפתח ישיבת הסיעה התבטא בחריפות נגד השר בן גביר: " הוא אסון בינלאומי, הוא בושה ליהדות, הוא חרפה לציונות, הוא פשיסט יהודי מסוכן"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה של יש עתיד התבטא בחריפות נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: " הוא אסון בינלאומי, הוא בושה ליהדות, הוא חרפה לציונות, הוא פשיסט יהודי מסוכן".

דבריו המלאים: "מורה צעיר לאזרחות בשם אלק יפרמוב היה השבוע בטקס קבלת תארים באוניברסיטה העברית. לטקס הגיע איתמר בן גביר. המורה צעק לו, "אתה כהניסט, גזען ומעריץ של ברוך גולדשטיין, אנשים מתו בגללך.. בתגובה המשטרה עצרה אותו, אזקה אותו, ערכה עליו חיפוש בעירום, לקחה אותו לחקירה. על מה ולמה? איתמר בן גביר הוא כהניסט, גזען, מעריץ של ברוך גולדשטיין ואנשים מתו בגללו. הכל אמת".

"הוא משתתף קבוע באזכרות למאיר כהנא, במשך שנים היתה תלויה בסלון שלו תמונה של ברוך גולדשטיין, הוא גזען מוצהר, וכולנו שמענו את עדויות החוזרים משבי החמאס, איך התעללו בהם בעקבות התנהגותו ואמירותיו. הוא חלק מרכזי בהזנחה שהובילה לאסון השבעה באוקטובר – אנשים אכן מתו בגללו".

"החטא הקדמון של בנימין נתניהו והממשלה הנוכחית, היא העובדה שאיתמר בן גביר, עבריין לאומני שהורשע בתמיכה בטרור, האיש שהיה שותף מלא להסתה שהובילה לרצח רבין, הוא השר האחראי על משטרת ישראל. זהו גם חטאה של התקשורת הישראלית, שהכשירה אותו, הביאה אותו לאולפנים עשרות פעמים. התקשורת ידעה שהוא בז לחופש הביטוי שהיא מציעה לו. ידעה שכמו כל הפשיסטים מסוגו, הוא מנצל את הדמוקרטיה כדי להרוס את הדמוקרטיה, אבל הוא הביא רייטינג – אז האולפנים המשיכו ועדיין ממשיכים להביא אותו".

"בן גביר הוא אסון לאומי, הוא אסון בינלאומי, הוא בושה ליהדות, הוא חרפה לציונות, הוא פשיסט יהודי מסוכן. יש דבר אחד שאיתמר בן גביר הוא לא: הוא לא חסין מפני בקורת. הוא לא יכול להפעיל את המשטרה בשביל להשתיק אנשים. האיש הזה, שהסתובב שנים בשולי הפגנות וצרח ואיים על פוליטיקאים, לא רשאי ולא זכאי להשתיק את ההפגנות המוצדקות נגדו".

"יש לאזרחים זכות מלאה להתייצב מולו ולהביע את מחאתם. אני אומר מפה לשוטרים, הוא לא יהיה השר לבטחון פנים עוד הרבה זמן. התפקיד שלכם הוא לא לשמור על השר, התפקיד שלכם – על פי החוק – הוא לשמור על זכות ההפגנה ועל הדמוקרטיה הישראלית".