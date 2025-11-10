אחרי שהגשים חלומות בקיסריה: חנן בן ארי בפנייה נרגשת לקהל להיחלץ לעזרתו. "אני צריך שתעזרו לי להגשים איזה חלום שלי"

הזמר האהוב חנן בן ארי, שריגש אלפי מעריצים בהופעותיו בקיסריה כשהגשים חלומות מהקהל באמצעות "תיבת חלומות", הפך עכשיו את היוצרות. הזמר פונה ומבקש מהקהל עזרה: להגשים לו חלום משלו. בסרטון חדש שפרסם ברשתות החברתיות, קורא בן ארי למעריצים לשלוח סרטונים משוגעים במיוחד שלהם שרים ומאבדים את זה על השיר "לא המשוגע היחידי", כדי ליצור יחד קליפ קולקטיבי ענק ומטורף.

"תעזרו לי להגשים חלום"

"טוב, אחרי שהגשמנו כמה חלומות בקיסריה ביחד, אני צריך שתעזרו לי להגשים איזה חלום שלי", פותח בן ארי בסרטון. "חלום שלי שנעשה קליפ ל'לא המשוגע היחידי' שבנוי ממלא מלא מלא סרטונים שלכם, מאבדים את זה, משתגעים. לא אכפת לי מאיפה – חברים, חברות, מהילדים, מילואים, בלימודים, איפה שאתם רוצים. הסרטונים הכי מביכים, הכי מביכים! משתגעים, מאבדים את זה".

"איך עושים?" מסביר בן ארי, "שולחים אל המייל שאני שם פה, מעלים גם לסטורי, מתייגים אותי, נעשה מהכל מישמש כזה, ונראה לי ייצא מדהים".

מתחת לסרטון הוסיף בן ארי בפוסט: "חלום שלי לעשות איתכם את הקליפ הכי משוגע שעשו פה. שלחו את הסרטונים הכי קיצוניים שיש לכם בגלריה. למייל: Office@hananbenari.com וגם תתייגו ותעלו לסטורי עם 'לא המשוגע היחידי' ברקע שנקלוט רגע איך זה מרגיש… אוהב אוהב אוהב".

הרקע: תיבת החלומות בקיסריה

הבקשה מגיעה על רקע יוזמת "תיבת החלומות" בהופעותיו האחרונות בקיסריה. במהלך המופעים, שלף בן ארי פתקים שכתבו הצופים עם חלומותיהם הגדולים, והחליט להגשים אחדים מהם במקום.

באחת ההפתעות הגדולות, איתר הזמר את עינב בהט, אם לשני ילדים שחלמה לקחת את ילדיה לטיול ביפן. "שלושה כרטיסים עליי עינב", הכריז בן ארי לקול תשואות הקהל, ואף שדרג את ההבטחה לכרטיסי ביזנס קלאס אחרי שהקהל צעק "ביזנס! ביזנס!". "ניפגש בטוקיו", הבטיח הזמר.

סוס מנצח

זו לא הפעם הראשונה שהזמר משתף פעולה עם הקהל בקליפ שלו. השיר "אמן על הילדים שלי", לדוגמא, מבוסס סרטונים משפחתיים מתוקים של רבים מהקהל של חנן בן ארי. רבים שלחו סרטונים משפחתיים עם הילדים לצורך הקליפ, והתוצאה מרגשת. רק נשאר לתהות כמה מרגש ומצחיק יהיה הקליפ החדש של הזמר בשיתוף הקהל.