הסכם פשרה היסטורי בין משרד האוצר לבין הסתדרות המורים יעביר כמיליארד שקל לאוצר ואילו המורים ייהנו מתוספת של 2.25 מיליארד שקל שנשארו בקופת קרן ההשתלמות

בשורה למורים. הסכם היסטורי בין הסתדרות המורים לבין משרד האוצר הסתיים בפשרה לגבי העודף שנוצר בקרנות ההשתלמות של המורים.

בשנת 2022 הוגשה על ידי פרקליטות המדינה תביעה נגד קרנות ההשתלמות של הסתדרות המורים במסגרתה נדרשו הקרנות להשיב סך של כ-2 מיליארד ₪ לקופה הציבורית, בהסתדרות המורים כמובן התנגדו וכעת נחתם הסכם פשרה שהוגש לבית המשפט בתל אביב.

במסגרת הסדר הפשרה יועברו למדינה 1.05 מיליארד ₪ בגין רכישת זכויות העבר, אשר ישמשו בין היתר לשיקום מערכת החינוך באזורים שנפגעו במלחמת "חרבות ברזל", וכן לקיום הכשרות ופעולות אחרות לצורך שיפור מעמדם של עובדי ההוראה, וסכום של כ-2.25 מיליארד ש"ח יחולק ל-165 אלף עמיתי הקרנות הזכאים וליורשיהם. כמו כן, יחלו הקרנות לרכוש זכויות פנסיה תקציבית לעובדי הוראה היוצאים לשבתון החל משנת הלימודים תשפ״ג (2022-2023) ואילך.

עוד באותו נושא בשורה אדירה: שבוע הלימודים יקוצר; החופש הגדול ייחתך 09:01 | חדשות סרוגים 90 8 😢 ❤️

מורים שימו לב: חלוקת הכספים תיעשה באופן ממוכן לחשבונות העמיתים או באמצעי תשלום דיגיטליים, בהתאם לנהלים שאושרו על ידי רשות שוק ההון. במקביל, הוחלט לשמור על כרית ביטחון אקטוארית של 4% לפחות, לטובת יציבות הקרנות ורווחת העמיתים בעתיד.

כחלק מן ההסדר, המדינה תפעל למכור את אחזקותיה בקרנות לידי הסתדרות המורים, באופן שישלים את העברת הבעלות המלאה לידיה, וכן קרנות ההשתלמות יוכרזו כקרנות ברירת מחדל לעובדי הוראה שלא בחרו אחרת.

סמוטריץ': הצלחנו למצוא מתווה ראוי למורים ולקופת המדינה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "באחריות משותפת והבנות הדדיות הצלחנו למצוא מתווה ראוי הן למורים והן לקופת המדינה. הידברות ושיח משותף מובילים לתוצאות מבורכות. תודה לכל השותפים".

מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד: "חלוקת היתרות העודפות של קרנות ההשתלמות של הסתדרות המורים היא הישג היסטורי חסר תקדים המהווה בשורה גדולה. היא פרי מאמץ מתמשך ובלתי מתפשר של שנים ארוכות, ישיבות אינספור, עבודת עומק, דיוק, מקצועיות והתמדה. לאורך הדרך היו קשיים גדולים, אך הודות למשא ומתן נחוש, הגענו יחד עם כל הגורמים הרלוונטיים להסדר הנוכחי. ההסדר מסיר את העננה אשר רבצה מעל ראשם של הגימלאים והמורים בפנסיה תקציבית, שכן הם נדרשו לשלם ולרכוש את הפנסיה שלהם בעת היציאה לשבתון. כעת, בהתאם להסכמות שהושגו ירכשו קרנות ההשתלמות את הזכויות של כל עובדי ההוראה החברים בהסתדרות המורים והעמיתים של קרנות ההשתלמות שלנו".

עוד ציינה יפה בן דויד: "אני מודה לשר האוצר – בצלאל סמוטריץ', לחשב הכללי באוצר – יהלי רוטנברג, לממונה רשות שוק ההון במשרד האוצר– עמית גל, שהגיעו עימנו להסכמות לאחר משא ומתן של שנים רבות. אני מודה גם ליו"ר דירקטוריון הקרנות -אייל גבאי, למנכ"ל הקרנות – פסח לנדסברג ולחברי הדירקטוריון אשר הפכו את קרנות ההשתלמות של עובדי ההוראה לסמל של אחריות, התמדה והשקעה נבונה לטווח ארוך. העודפים שנצברו בקרנות הם תוצאה של ניהול חכם, אחראי ומקצועי".