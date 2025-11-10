בפעם השנייה תוך 3 ימים, לוחמי צה"ל סיכלו ניסיון הברחת אמצעי לחימה בגבול מצרים, כאשר תפסו רחפן שנשא שלושה נשקי M16

גל ההברחות נמשך: תצפיות צה"ל, בשיתוף מערך הבקרה האווירית זיהו מוקדם יותר היום (שני) רחפן שחצה את גבול מצרים ממערב לתוך שטח ישראל – בניסיון להבריח אמצעי לחימה. לאחר הזיהוי, כוחות צה"ל מחטיבת פארן יירטו ואיתרו את הרחפן שנשא שלושה נשקי M16.

בהודעת דובר צה"ל נאמר כי "אמצעי הלחימה שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון". זו הפעם השנייה בשבוע האחרון שבה דווח על סיכול ניסיון הברחת אמצעי לחימה בגבול מצרים, אחרי שבשבת האחרונה הצליחו כוחות צה"ל לתפוס הברחה אחת שהכילה 2 מקלעים מסוג מא"ג ועוד 10 אקדחים.

כזכור, בשבוע שעבר קיים הרמטכ"ל אייל זמיר דיון ייעודי בנושא איום הרחפנים בגבול המערבי, בהשתתפות סגן הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעים, מפקד פיקוד הדרום, נציגי שב"כ ומשטרת ישראל. הדיון התקיים בהובלת אגף המבצעים ובמסגרת תהליך חשיבה רב־ארגוני שנועד לגבש תפיסה מתכללת להתמודדות עם האיום ההולך ומתרחב של הרחפנים.

במהלך הדיון, הרמטכ"ל הדגיש כי בראייתו מדובר לא רק באיום פלילי, אלא באיום ביטחוני משמעותי בעל פוטנציאל פח"עי (פיגוע חבלני עוין). הוא הורה להעמיק את המענה המבצעי, לפתח יכולות חדשות בתחום ולהתאים את ההיערכות הצה"לית להתמודדות עם האיום. יום למחרת הכריז הרמטכ"ל על גבול מצרים כשטח צבאי סגור במטרה להוסיף כלים לצבא למלחמה במבריחים.