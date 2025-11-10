האיראנים עוררו את חשד הרשויות המקומיות שבדקו אותם, ובהמשך נודע כי הדרכונים שהיו ברשותם זויפו. בשנים האחרונות נחשפו ניסיונות נוספים של אזרחים איראנים שמצליחים "לגנוב" זהויות ישראליות

דרמה בביקורת הגבולות במאוריציוס: משפחה איראנית ניסתה להיכנס למדינה האפריקנית עם דרכונים מזויפים.

האיראנים עוררו את חשד הרשויות המקומיות שבדקו אותם, ובהמשך נודע כי הדרכונים שהיו ברשותם זויפו. מדובר בזוג עם ילד, שביקשו להיכנס בימים האחרונים למאורציוס באמצעות אותם דרכונים גנובים.

לאחר בדיקה מול רשות האוכלוסין וההגירה בישראל דרך האינטרפול, התגלה כי מדובר בדרכונים גנובים שפרטיהם שונו. הרשויות במאוריציוס לא נתנו למשפחה להיכנס ופתחו בבדיקה בשיתוף גורמים ישראליים ובינלאומיים.

לא מדובר בתקרית חריגה, אלא בתופעה של ממש. בשנים האחרונות נחשפו ניסיונות רבים של אזרחים איראנים, שמצליחים לגנוב דרכונים ולהשתמש בזהויות ישראליות מזויפות כשהם חוצים את ביקורת הגבולות במדינות שונות בעולם.