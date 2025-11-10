הלומת קרב שיתפה בועדת חו"ב: "עברתי ניסיון אונס כי הייתי תחת השפעת כדורים ולא היה לי למי להתקשר. פוסט-טראומטית שמסתובבת ברחובות, היא טרף קל"

ועדת החוץ והביטחון התכנסה היום (שני) לדיון שעסק בצורך בסיוע מערכתי דחוף להלומות קרב בעקבות פנייתן של שלוש נשים עם הלם קרב. הלומת קרב שיתפה: "עברתי ניסיון אונס כי הייתי תחת השפעת כדורים ולא היה לי למי להתקשר. בחורה פוסט-טראומטית שמסתובבת ברחובות, היא טרף קל."

הדיון התקיים בעקבות פנייתה של ח"כ מירב בן ארי, אליה הצטרפו חברי הכנסת משה סעדה, פנינה תמנו-שטה, יוליה מלינבוסקי ורם בן ברק. יו"ר הוועדה, ח"כ ביסמוט ביקש לקבל את פירוט הדרישות התקציביות לשיפור המענים להלומי הקרב, לפני שהוועדה המשותפת לתקציב הביטחון תידרש לאשר בשבועות הקרובים שינויים תקציביים לשנת 2025.

בפנייתם כתבו חברי הכנסת כי ההגדרה הרשמית הקיימת מתייחסת רק ל"הלום קרב" בהקשר גברי, ואין כיום הכרה או טיפול מותאם לנשים הלומות קרב". עוד כתבו חברי הכנסת כי "מאז תחילת המלחמה 65 הלומי קרב התאבדו, ולפי נתוני צה"ל 279 חיילים ניסו להתאבד בין ינואר 2024 ליולי 2025".

יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט אמר בפתח הדיון: "הנשים האלה הן לא רק סמל לשוויון הזדמנויות, הן ביטוי ליכולת הלאומית שלנו למצות את מלוא הפוטנציאל האנושי הקיים בעם. לצד הגאווה, אל לנו לשכוח את האתגרים. תפקידנו כאן הוא לוודא שהמערכת הן הצבאית והן האזרחית מספקת להן את כל התנאים הפיזיים, הנפשיים והמבצעיים והכל על מנת להצליח לשוב הביתה בשלום.

במהלך הדיון נשמעו עדויות של הלומות קרב, ששיתפו את חברי הוועדה באתגרים איתם הן נאלצות להתמודד. לידיה מילמן סיפרה: "אני עם המערכת הזאת מול אגף השיקום כבר קרוב ל-25 שנה, עוברת גיהינום. לשמחתי, אני זכיתי שיש אנשים ספציפיים במערכת שכן נלחמים עליי, אבל אני לא רוצה שהחברות החדשות יעברו את הגיהינום שאני עברתי. אני עמדתי בפני ועדות והשפלות של את נראית בסדר, את לא נראית פצועה, בזמן שכל הידיים שלי חתכים, בזמן שלילה לפני כן, סיימתי את הלילה הזה ביער עוברת ניסיון אונס."

אחת מהמשתתפות סיפרה: "בגלל הלם הקרב לא יודעת אם ארצה להביא ילדים"

רונה לי לוי הוסיפה: "בהיעדר טיפול ובהיעדר הגדרה נוצרים פערים שהם כל כך גדולים כי לא שומעים אותנו ולא מקשיבים לצרכים שלנו. הלוואי שהייתי נפצעת, שהייתי מאבדת רגל או הייתי מקבלת כדור בראש, כי אז היו מטפלים בי. כי היום מה שקורה זה נטו לנכים ונכות פצועי גוף. אבל איפה אנחנו, איפה הרגש והנפש?" הלומת קרב נוספת סיפרה: "לי אישית אין ילדים כרגע. ואני באמת לא יודעת אם אני בכלל לא רוצה להביא ילדים, כי יש לי הלם קרב. ואני לא יודעת אם אני אגיע למצב של דיכאון אחרי לידה ושזה יכול להגיע למצב יותר גרוע ממצב רגיל של דיכאון אחרי לידה".

נציגי אגף השיקום במשרד הביטחון אמרו בדיון כי האגף בוחן ומקדם את התאמת מגוון המענים והשירותים הקיימים לטיפול וסיוע למתמודדים עם פוסט לנשים, לצד הרחבה מתמדת של המענים לכלל הפצועים המתמודדים עם פוסט טראומה ותגובות נפשיות, והקמת מענים טיפוליים חדשים וייחודיים.

בסיכום הדיון הזכיר יו"ר הוועדה כי הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון תידרש לאשר בשבועות הקרובים שינויים תקציביים לשנת 2025. הוא ביקש שתוך שבועיים יועבר לוועדה פירוט הדרישות התקציביות לשיפור המענים להלומי הקרב ובהן פתיחת בתי הלוחם 24/7, טיפול במשפחות הלומי הקרב, תגבור אגפים ועוד.